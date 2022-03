Notizie Maserati Grecale: va in scena il nuovo suv

23/03/2022 di Grazia Dragone In arrivo per il prossimo anno anche la versione elettrica

Maserati Innovation Lab di Modena.



Maserati Grecale offre una scelta diversificata di propulsori, da quello tradizionale alla versione ibrida e tra un anno sarà anche disponibile in versione elettrica.



Tre le varianti in catalogo: GT, spinta da un 4 cilindri mild hybrid da 300 CV; Modena con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV e infine la più potente Trofeo, equipaggiata con un propulsore a benzina V6, 3.0L, da 530 CV, derivato dal motore Nettuno in dotazione sul modello



Al lancio è disponibile anche nella versione Launch Edition PrimaSerie, edizione a tiratura limitata dai contenuti esclusivi. Completerà la gamma, poi, la configurazione Grecale Folgore, la versione 100% elettrica con tecnologia a 400 Volt.



Il nuovo suv promette spaziosità e comfort, ma anche guidabilità e maneggevolezza. Nella versione GT, Grecale è lungo 4.846 mm con un passo di 2.901, alto 1.670, largo 2.163 mm con una carreggiata posteriore di 1.948.

Il design esprime il nuovo linguaggio di stile del brand che, a partire da MC20, definisce tutti i nuovi modelli. Il frontale presenta una calandra bassa e una griglia imponente. Nel profilo si nota il corpo vettura fluido, dalle forme sinuose. In coda spicca la fanaleria a boomerang ispirata alla 3200 GT di Giugiaro che si integra con la linea trapezoidale.



All’interno non passano inosservati i contenuti tecnologici con il tradizionale orologio Maserati che diventa digitale. Tutto è touch e la tecnologia è gestita dai display: lo schermo centrale di grandi dimensioni da 12,3 pollici, un altro per i comandi accessori da 8,8 pollici e un terzo nella fila posteriore per i passeggeri.L’esperienza a bordo è gestita dal sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), dall’infotainment di ultima generazione e da Maserati Connect. Versatile, elegante, ma soprattutto dinamico e innovativo, il nuovo suv della gamma del Tridente è stato sviluppato presso ildi Modena.offre una scelta diversificata di propulsori, da quello tradizionale alla versione ibrida e tra un anno sarà anche disponibile in versione elettrica.Tre le varianti in catalogo:, spinta da un 4 cilindri mild hybrid da 300 CV;con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV e infine la più potente, equipaggiata con un propulsore a benzina V6, 3.0L, da 530 CV, derivato dal motore Nettuno in dotazione sul modello MC20 Al lancio è disponibile anche nella versione, edizione a tiratura limitata dai contenuti esclusivi. Completerà la gamma, poi, la configurazione, la versione 100% elettrica con tecnologia a 400 Volt.Il nuovo suv promette spaziosità e comfort, ma anche guidabilità e maneggevolezza. Nella versione GT, Grecale è lungo 4.846 mm con un passo di 2.901, alto 1.670, largo 2.163 mm con una carreggiata posteriore di 1.948.Il design esprime il nuovo linguaggio di stile del brand che, a partire da MC20, definisce tutti i nuovi modelli. Il frontale presenta una calandra bassa e una griglia imponente. Nel profilo si nota il corpo vettura fluido, dalle forme sinuose. In coda spicca la fanaleria a boomerang ispirata alla 3200 GT di Giugiaro che si integra con la linea trapezoidale.All’interno non passano inosservati i contenuti tecnologici con il tradizionale orologio Maserati che diventa digitale. Tutto è touch e la tecnologia è gestita dai display: lo schermo centrale di grandi dimensioni da 12,3 pollici, un altro per i comandi accessori da 8,8 pollici e un terzo nella fila posteriore per i passeggeri.L’esperienza a bordo è gestita dal sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), dall’infotainment di ultima generazione e da Maserati Connect.

News Correlate » Maserati Levante S: una versione a benzina solo per il Regno Unito

La motorizzazione a benzina si aggiunge al diesel 3,0 litri V6 Turbo da 275 CV » Maserati Levante: debutto a Pechino

Il suv del Tridente, lussuoso e stilisticamente distintivo, parte alla conquista della Cina » Serata di gala per il suv Maserati

Il nuovo modello della casa modenese è stato presentato in una esclusiva première nazionale a Milano » Maserati Levante: a Ginevra Il primo suv del Tridente

Elegante e dinamico, il nuovo modello è atteso a partire dalla prossima primavera [ Altre news correlate » ]