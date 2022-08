Bentley celebra 103 anni di storia alla Monterey Car Week

Bentley ritorna nell’esclusivo evento Monterey Car Week e lo fa con un carnet denso di appuntamenti. In primis, l’occasione è ideale per un’anteprima da svelare sotto lo sguardo dei tanti appassionati che parteciperanno alla kermesse.



La premiere mondiale della nuova Bentley Mulliner Batur, la prossima vettura della gamma sviluppata da Mulliner, rappresenta il clou della presenza di Bentley all’edizione 2022 del Monterey Car Week. La vettura verrà svelata in occasione del Signature Party di Bentley che si svolgerà sabato 20 agosto.



Oltre alla Batur a Monterey troveremo altre splendide vetture di Mulliner, tra cui la Blower Car Zero, la prima vettura della Continuation Series, insieme alla prima esposizione negli Stati Uniti di una Bacalar e le versioni Mulliner della Continental GT, della Continental GTC e della Flying Spur.

La Home of Bentley situata a poca distanza dal Pebble Beach Lodge rappresenta un punto di riferimento nella penisola di Monterey.



La partecipazione di Bentley alla Monterey Car Week partirà con un viaggio da Los Angeles programmato il 16 Agosto, con una flotta di 30 auto che percorrerà la Pacific Coast Highway.

Il rally raggiungerà Laguna Seca giovedì 18, in tempo per una parata in pista. Bentley darà il via alle celebrazioni per il centenario della 24 Ore di Le Mans del prossimo anno, quando la Speed 8 effettuerà un giro dimostrativo.



Inoltre, Bentley presenterà una selezione di auto del passato e del presente a The Quail, A Motorsports Gathering venerdì 19 agosto. Gli ospiti faranno un viaggio che parte dalla tradizione con la Blower, passando per Le Mans con la Speed 8, fino alla linea attuale di prodotti Mulliner e ibridi.