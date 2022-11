Notizie Toyota Corolla 2023: dettagli e listino

22/11/2022 di Grazia Dragone Due allestimenti e tante novità per i restyling La nuova serie di Toyota Corolla, già ordinabile negli showroom, si veste di interessanti novità sia estetiche che tecnologiche, assicurando un’esperienza di guida piena e appagante.

La tecnologia Full Hybrid-Electric di quinta generazione, un'interfaccia utente digitale aggiornata insieme al pacchetto di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-Mate, rendono la Nuova Corolla un modello adatto per le esigenze del mercato europeo.



La gamma delle unità accoglie powertrain Full Hybrid-Electric da 1,8 e 2,0 litri, che beneficiano di modifiche sia al motore termico che a quello elettrico tali da migliorare l'esperienza di guida e la potenza, senza dimenticare le emissioni di CO2. La Power Control Unit (PCU) e il transaxle sono stati riprogettati e la batteria agli ioni di litio è più potente, ma più piccola e leggera.



La vettura è proposta in due allestimenti, Active e GR SPORT, 2 varianti di carrozzeria, Hatchback e Touring Sports e 2 motorizzazioni Full Hybrid-Electric da 1,8 e 2,0 litri.

La versione Active, disponibile su entrambe le motorizzazioni, adotta di serie il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5 pollici e navigazione cloud e smartphone integration, il digital cockpit da 12,3 pollici e il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 3.0.

Completano l'equipaggiamento i cerchi in lega da 16 pollici, i fari a LED, i sedili anteriori riscaldabili con supporto lombare lato guida e lo Smart Entry & Start. Il listino della versione Active parte da €32.500 euro in motorizzazione Full Hybrid-Electric da 1,8 litri, mentre la scelta del motore 2,0 litri abbinato ai cerchi in lega da 17 pollici prevede un sovrapprezzo di €2.500. La dotazione dell'allestimento Active può essere arricchita dal Teck Pack con l’aggiunta di 1.000 euro.



L'allestimento GR SPORT è rappresenta l'anima sportiva del brand ispirandosi al team GAZOO Racing, campione del mondo in carica WRC e WEC. Caratterizzato da dettagli derivati dal mondo del motorsport, la GR SPORT offre, oltre ai contenuti presenti sulla Active, in più i cerchi da 18 pollici dal design specifico e fari Bi-LED. Sulle versioni 2,0 litri sono presenti le sospensioni adattive a controllo elettronico AVS.

Il listino di Nuova Corolla GR SPORT parte da €35.500 in motorizzazione 1,8 litri per arrivare ai €38.700 della 2,0.



Le consegne della Nuova Corolla sono programmate a partire da marzo 2023.

News Correlate » Salone Ginevra: la Toyota Corolla si fa special

Debuttano i nuovi allestimenti GR Sport e TREK » Toyota Corolla: welcome back

Torna il modello di riferimento del segmento C e prende il posto della versione Auris » Toyota Auris 2013, nuovo look e più efficienza

In vendita a partire dalla fine del 2012, la vettura offre un migliore appeal razionale ed emotivo » La nuova Toyota Auris in produzione nel 2012

Il debutto atteso per il prossimo anno: prime indiscrezioni sul design e le motorizzazioni diesel e benzina [ Altre news correlate » ]