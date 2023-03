Notizie Testadoro: la rinascita di un brand

28/02/2023 di Grazia Dragone Pasqualini riporta in vita lo spirito del marchio torinese Rinasce uno storico brand grazie alla passione dell’artista Dario Pasqualini, che ha rilevato il marchio Testadoro, casa automobilistica attiva dal 1946 al 1949 appartenuta a Giorgio Giusti, e che ora è pronta a ritornare sulla scena dell’automotive per ritagliarsi uno spazio.



Il nome Testadoro, utilizzato per la prima volta su una speciale testata per motori progettata dall'ingegnere Arnaldo Roselli alla fine degli anni 30, deriva dalla particolare tinta della testata stessa, fusa originariamente in bronzo.



Tra le vetture ad essere dotate di questo elemento, ricordiamo la Fiat 500, la ben nota Topolino. Appassionato di auto, Giusti pensò di pubblicizzare la sua testata costruendo vetture da competizione, arrivando a costruire, nella sua breve carriera di azienda produttrice, nove vetture da corsa.



Modelli come Sport, Drin-Drin, Marinella e Daniela corsero le più importanti gare dell'epoca. La vettura riferimento della gamma resta soprattutto la Testadoro Daniela, equipaggiata con l’unità 742 cc da 45 CV. Il modello rappresentò l'apice tecnologico del tempo per la classe fino a 750 cc.

Inoltre, il design era curato da Zagato, peculiarità che la rese iconica. Lo stesso Elio Zagato fu pilota ufficiale della Squadra Testadoro, insieme a Nuccio Bertone, Gino Valenzano, Ugo Puma, Aquilino Branca e lo stesso Giusti.



Giorgio Giusti chiuse Testadoro nel 1949, dopo la tragica morte del suo socio Arnaldo Roselli. Il marchio è rimasto inattivo per quasi 70 anni, fino ad oggi. Nel 2017, Dario Pasqualini, durante una ricerca sulla tradizione torinese nel campo della carrozzeria artigianale, incontra il marchio Testadoro e la sua interessante storia. Decide di avviarne l’acquisizione e nel 2019 rileva e registra il marchio, dando inizio alla sua rinascita.



La prima opera a firma Pasqualini è stata realizzata durante la pandemia. In occasione del 75esimo anniversario della fondazione del marchio, l'artista porta a termine un progetto incompiuto dal 1951, una barchetta progettata per la classe 1100 Sport Internazionale, dotata di un motore originale Fiat 1100 B e modificato secondo le specifiche Testadoro.



Il risultato di questo lavoro prende il nome di Testadoro Barchetta 1951 ed è un omaggio alle vetture Sport prodotte negli anni 50.

