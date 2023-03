Motor Valley Fest 2023: le date della quinta edizione

E’ in programma dall’ 11 al 14 maggio prossimi la nuova edizione del Motor Valley Fest, appuntamento con la Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna. L’evento prevede un ricco calendario di incontri, convegni, tavole rotonde insieme a esposizioni dei brand più importanti e iconici del Belpaese.



“Dalla sua nascita, anno dopo anno, Motor Valley Fest si è imposta come punto di riferimento internazionale per il mondo dei motori. Lo confermano i numeri in crescita di partecipanti e visitatori – dichiara il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -. Siamo orgogliosi di aver mantenuto l'impegno di voler creare non solo una vetrina delle tantissime eccellenze di un territorio che è riconosciuto come la Motor Valley mondiale, ma anche un’occasione di confronto nella quale discutere del presente e programmare il futuro del comparto.”



La quinta edizione si preannuncia ancora più significativa per la celebrazione di importanti anniversari: il 125esimo anniversario della nascita di Enzo Ferrari, i 70 anni dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il 30esimo anniversario dalla scomparsa di Ferruccio Lamborghini e i 60 anni della fondazione di Lamborghini.



Interessante il format Innovation & Talents, l’area di networking dedicata ai talenti, alle start up e al mondo universitario, che prevede incontri dove si parlerà dell’evoluzione del settore.