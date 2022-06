Notizie Pagani Huayra NC Special Project. Ecco anche il Video

01/06/2022 di Domenico Scalera Motor Valley Fest 2022 esposte anche la Pagani Imola e la Pagani Huayra R

Speciale Motor Valley Fest 2022 by Automania In occasione del Motor Valley Fest 2022 abbiamo avuto il piacere di immortalare le Supercar Pagani assieme alla troupe televisiva di Italia 1 che sta facendo delle riprese con il drome per il programma televisivo Drive Up.



Expo Pagani non è stata fatta in Piazza Grande nei pressi della cattedrale per via di una cerimonia religiosa che si è tenuta nei giorni della manifestazione che ha riempito la piazza con tanti fedeli, pertanto è stato spostato in Piazza Mazzini con due soli esemplari la Pagani Huayra NC Special Project e la Pagani Imola dedicata allo storico circuito Emiliano, un terzo esemplare Pagani Huayra R, presentato per la prima volta lo scorso anno a giungo al



Pagani Huayra NC

Partiamo con la Pagani Huayra NC Special Project si tratta di un esemplare unico nato dalla collaborazione di un cliente americano. Per il telaio della supercar è stato adottata una monoscocca centrale di Carbo-Titanium HP62 e Carbon-Trix HP62 dove sono montati dei telaietti anteriori e posteriori in acciaio di tipo Cr-Mo, che garantiscono durezza e leggerezza alla struttura in grado di raggiungere un nuovo livello di rigidità e resistenza torsionale, che supera i test di sicurezza con un risultato cinque volte superiore allo standard di legge. La Pagani Huayra NC, con carrozzeria di fibra di carbonio, monta 4 sospensioni indipendenti con triangoli sovrapposti, bracci superiori e bilanciere con molle elicoidali e ammortizzatori regolabili elettronicamente in grado di garantire una tenuta di strada buona anche su percorsi non confortevoli.



Per quanto riguarda il corpo motore si tratta di un motore 12 cilindri a V di 60° Biturbo della Mercedes-Benz in posizione centrale longitudinale sul retrotreno. La testata ed i cilindri sono in fibra leggera mentre la lubrificazione avviene a carter secco, in grado di erogare 611 kW che possono raggiungere 830 CV di potenza, a 5900 giri/min rivelati a temperatura ambiente di 18 °C con 1080 Nm da 2000 a 5600 giri/min, il tutto pilotato da un cambio trasversale, a 7 marce + RM, di tipo sequenziale robotizzato Xtrac, “AMT” – Autometed/Manual Trasmission, con driving modes che dialoga con una trasmissione a trazione posteriore con differenziale autobloccante elettromeccanico.



Il sistema frenante della Pagani Huayra NC utilizzo freni Brembo con 4 dischi autoventilati tipo “CCM” (Carbon Ceramic Materials), che consentono una minore dispersione del calore, per evitare surriscaldamento dei freni. Le pinze freno anteriori sono da 398 mm mentre le posteriori da 380 mm. Per le gomme si utilizzano pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R a coppia, per l’anteriore 265/30/R20 e per il posteriore 355/25/R21 che ne esalta le prestazioni di un vero bolide da strada votato alla pista. La configurazione ad hoc degli accostamenti cromatici per una livrea personalizzata per questa vettura, le cui innovazioni riguarda tanto la struttura, quanto la carrozzeria e la meccanica con l’obbiettivo di aumentare le sue prestazioni e performance.



Tutte queste innovazioni, si racchiudono in un peso della supercar di circa 1240 Kg, che garantisce controllo e sicurezza del veicolo anche nelle situazioni più estreme, offrendo un’esperienza di guida intuitiva e indimenticabile.



Pagani Imola

Ad affiancare questo splendido esemplare nell’area Expo Pagani c’era anche la Pagani Imola, dedicato allo storico circuito di Formula 1 che ha rivisto il pubblico sugli spalti proprio quest’anno lo scorso 24 Aprile 2022 con una Ferrari deludente, con la vittoria andata ad una



Pagani Huayra R

Non è da meno la Pagani Huayra R esposta al Palazzo Ducale Accademia Militare al Motor Valley Village Circolo della Biella, la vettura fortemente ispirata dal fascino intramontabile della 24 Ore di Le Mans e dei campionati del mondo Sport Prototipi degli anni ’60 e ’70. La Pagani Huayra R è stata progettata con l’unico obbiettivo di offrire performance senza compromessi, col nuovissimo propulsore da corsa aspirato a 12 CV e 6 litri, il Pagani V12-R, e capace di generare 1000 kg di download a 320 km/h senza considerare l’aereodinamica attiva, la nuova Hypercar da pista unisce al più alto livello di ingegneria automobilistico e know-how aereodinamico un’elevata sensibilità estetica, che rappresenta la massima espressione dello sviluppo tecnologico di Pagani Automobili.



Vi lasciamo con il Video by Automani girato nel Palazzo Ducale, assieme ad altri splendidi esemplari come la Ferrari 296 GTB, la Lamborghini Aventador Ultimae, Dallara Stradale D50 e tanti altre. Il video si conclude con la Ts Automobili Modena M67 una supercar in stile retro esposta in Piazza Roma.

In occasione del Motor Valley Fest 2022 abbiamo avuto il piacere di immortalare leassieme alla troupe televisiva di Italia 1 che sta facendo delle riprese con il drome per il programma televisivo Drive Up.non è stata fatta in Piazza Grande nei pressi della cattedrale per via di una cerimonia religiosa che si è tenuta nei giorni della manifestazione che ha riempito la piazza con tanti fedeli, pertanto è stato spostato in Piazza Mazzini con due soli esemplari lae ladedicata allo storico circuito Emiliano, un terzo esemplare, presentato per la prima volta lo scorso anno a giungo al Mimo Motor Show di Milano , era esposto al Palazzo Ducale nell’Accademia Militare.Partiamo con lasi tratta di unnato dalla collaborazione di un cliente americano. Per il telaio della supercar è stato adottata unadi Carbo-Titanium HP62 e Carbon-Trix HP62 dove sono montati dei telaietti anteriori e posteriori in acciaio di tipo Cr-Mo, che garantiscono durezza e leggerezza alla struttura in grado di raggiungere un nuovo livello di rigidità e resistenza torsionale, che supera icon un risultato cinque volte superiore allo standard di legge. La Pagani Huayra NC, con carrozzeria di fibra di carbonio, monta 4 sospensioni indipendenti con triangoli sovrapposti, bracci superiori e bilanciere con molle elicoidali e ammortizzatori regolabili elettronicamente in grado di garantire una tenuta di strada buona anche su percorsi non confortevoli.Per quanto riguarda il corpo motore si tratta di una V di 60° Biturbo della Mercedes-Benz in posizione centrale longitudinale sul retrotreno. La testata ed i cilindri sono in fibra leggera mentre la lubrificazione avviene a carter secco, in grado di erogare 611 kW che possono raggiungere, a 5900 giri/min rivelati a temperatura ambiente di 18 °C con 1080 Nm da 2000 a 5600 giri/min, il tutto pilotato da un, a 7 marce + RM, di tipo sequenziale robotizzato Xtrac, “” – Autometed/Manual Trasmission, conche dialoga con una trasmissione a trazione posteriore con differenziale autobloccante elettromeccanico.Ildella Pagani Huayra NC utilizzo freni Brembo con 4 dischi autoventilati tipo “” (Carbon Ceramic Materials), che consentono una minore dispersione del calore, per evitare surriscaldamento dei freni. Le pinze freno anteriori sono da 398 mm mentre le posteriori da 380 mm. Per le gomme si utilizzanoa coppia, per l’anteriore 265/30/R20 e per il posteriore 355/25/R21 che ne esalta le prestazioni di un vero bolide da strada votato alla pista. La configurazione ad hoc degli accostamenti cromatici per una livrea personalizzata per questa vettura, le cui innovazioni riguarda tanto la struttura, quanto la carrozzeria e la meccanica con l’obbiettivo di aumentare le sue prestazioni e performance.Tutte queste innovazioni, si racchiudono in un peso della supercar di circa 1240 Kg, che garantisce controllo e sicurezza del veicolo anche nelle situazioni più estreme, offrendo un’esperienza di guida intuitiva e indimenticabile.Ad affiancare questo splendido esemplare nell’area Expo Pagani c’era anche la, dedicato allo storicoche ha rivisto il pubblico sugli spalti proprio quest’anno lo scorso 24 Aprile 2022 con una Ferrari deludente, con la vittoria andata ad una doppietta Red Bull , poco digerita per i tanti tifosi del cavallino. Per le specifiche di questa splendida vettura Ti rimandiamo alla Scheda Tecnica dedicata.Non è da meno laesposta alAccademia Militare alCircolo della Biella, la vettura fortemente ispirata dal fascino intramontabile dellae dei campionati del mondo Sport Prototipi degli anni ’60 e ’70. La Pagani Huayra R è stata progettata con l’unico obbiettivo di offrire performance senza compromessi, col nuovissimo propulsore da corsae 6 litri, il, e capace di generare 1000 kg di download a 320 km/h senza considerare l’aereodinamica attiva, la nuova Hypercar da pista unisce al più alto livello di ingegneria automobilistico e know-how aereodinamico un’elevata sensibilità estetica, che rappresenta la massima espressione dello sviluppo tecnologico di Pagani Automobili.Vi lasciamo con ilgirato nel Palazzo Ducale, assieme ad altri splendidi esemplari come la, lae tanti altre. Il video si conclude con launa supercar in stile retro esposta in Piazza Roma. Fotogallery

News Correlate » Motor Fest 2022: tutti i numeri del successo

Oltre 80mila visitatori per la quarta edizione » Motor Valley Fest 2022: Maserati protagonista

Il Tridente propone un Factory Tour alla scoperta del marchio » Motor Valley Fest 2022: su il sipario

Incontri, convegni e molto altro nella quarta edizione dell´evento [ Altre news correlate » ]