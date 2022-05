Motor Fest 2022: tutti i numeri del successo

Motor Fest si conferma un evento di successo e lo dimostra il numero di visitatori che ha partecipato a questi quattro giorni intensi e ricchi di appuntamenti: convegni, esposizioni, sfilate, eventi culturali distribuiti tra la città di Modena e nel territorio della Motor Valley dell’Emilia - Romagna.



Il convegno inaugurale del 26 maggio, organizzato nel Teatro Comunale Luciano Pavarotti Freni di Modena, è stato un momento di networking che ha messo a confronto tutte le voci su temi quali la transizione ecologica e la sostenibilità.



Oltre 60 i relatori di livello internazionale che hanno partecipato agli 11 incontri con 600 spettatori per il solo convegno inaugurale, 6000 visualizzazioni della diretta streaming, 12 ore di approfondimenti, 500 spettatori per i talk.

Spazio riservato anche al format Innovation & Talents (Laboratorio Aperto Ex Centrale AEM di Modena), con 11 Talent Talk organizzati con le aziende : Dallara, Ducati, HPE Coxa, Energica, Pagani, Ferrari, Maserati, Scuderia Alphatauri, Lamborghini, Bosch e Texa.



Protagoniste anche 40 start–up che hanno dato l’opportunità a circa 500 studenti di 10 università italiane di entrare in contatto con il mondo dell’automotive. Sono stati ben 60mila i visitatori del Villaggio Motor Valley, ospitato all’interno del Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena, dove sono stati esposti 16 modelli, tra supercar, moto, e vetture d’epoca, dei brand e degli autodromi della Terra dei Motori.



Per le vie di Modena ben 6 le parate che hanno visto la partecipazione di oltre 400 vetture e 7 expo nelle piazze principali della cittadina emiliana. Non sono mancate mostre dedicate come quella ad esempio su Gilles Villeneuve, Punti incrociati: Moda, motori e design e Formula Modena Ferrari e Maserati anni 50 e 60, che hanno registrato complessivamente quasi 12 mila visitatori.



Il pubblico ha, inoltre, apprezzato la possibilità di accedere ai musei della Motor Valley: Museo Maserati, Mudetec - Museo delle Tecnologie Automobili Lamborghini, Museo Ducati, MEF (con la mostra Ferrari Forever per celebrare i 75 anni di Ferrari), Museo Ferrari a Maranello, Pagani, Museo Stanguellini.Emozionante l’evento del 28 maggio che si è svolto nell’ Autodromo di Modena, con quasi 400 persone che hanno avuto l’opportunità di guidare in pista e che hanno effettuato test drive su strada.