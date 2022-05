Motor Valley Fest 2022: Maserati protagonista

La kermesse tributo alle eccellenze della Terra dei Motori ha tra i suoi assoluti protagonisti il marchio Maserati. L’evento Motor Valley Fest richiama l’attenzione dei tanti appassionati grazie ad un’agenda densa di attività, convegni ed esposizioni, ma soprattutto sarà possibile osservare a distanza ravvicinata gli ultimi modelli del Tridente.



Durante i giorni dedicati a questo appuntamento speciale si apriranno le porte dello Show Room per i Factory Tour, un viaggio nella storia e nel futuro del marchio, un’occasione per scoprire la nuova arrivata Maserati MC20 Cielo. A breve Noi di Automania faremo tappa al Factory Tour Maserati accreditati stampa, pertanto restate sintonizzati.



In esposizione ci saranno anche i modelli Maserati Grecale declinato nella Special Edition Mission From Mars, realizzata grazie al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie e caratterizzato da esterni nell’esclusiva tinta Galactic Orange, un colore a più strati con base super liquida, che ricorda il metallo fuso.



Presente anche la Maserati Levante Futura Fuoriserie, oltre alla Maserati Levante MC Edition, nel colore Giallo Corse. Dallo storico stabilimento si passa poi al centro della città, di Modena, dove saranno esposti altre vetture della gamma: la Maserati Grecale nella versione Trofeo, color Giallo Modenese, ma anche la Maserati MC20.

Un’altra Maserati Grecale nella versione Modena sarà, invece, esposta nel cortile dell’Accademia Militare.



Infine, all’evento Autopromotec a Bologna, rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, dal 25 al 28 maggio saranno esposte una Maserati Grecale e una Ghibli Hybrid.