Motor Valley Fest 2022: su il sipario

Va in scena l’evento Motor Valley Fest 2022 - the art of innovation in programma dal 26 al 29 maggio a Modena.

Il primo appuntamento di questa quarta edizione è rappresentato dal convegno inaugurale che, in data odierna, giovedì 26 maggio alle ore 9.30, si sta svolgendo nel teatro Pavarotti Freni e vede la partecipazione di un parterre composto da esperti, top manager, imprenditori, mondo delle istituzioni, dell’università e della formazione.



I temi trattati riguardano la transizione ecologica e la sostenibilità, con le possibili strategie. L’Opening Conference ha keynote speaker internazionali Andreas Cornet, Senior Partner McKinsey, Johannes-Joerg Rueger, Bosch CEO Engineering e Board Member automotive e Christian Richter, Google Director Global che dopo aver affrontato l’aspetto della mobilità sostenibile discuteranno anche di tematiche tecnologiche e di mercato importanti per i brand e la filiera della Motor Valley.



La mattinata terminerà con il taglio del nastro alle ore 12.30 all’Accademia Militare di Modena. Per tutto il pomeriggio del 26 maggio e per l’intera giornata del 27 maggio si susseguiranno talk di approfondimento mettendo in connessione addetti ai lavori, ma anche investitori, appassionati, studenti e startupper.



A conclusione della due-giorni di convegni, Restomod sarà il talk al quale Tomaso Trussardi, brand ambassador della Motor Valley, e altri prestigiosi ospiti racconteranno con passione e competenza quale sia il futuro delle classiche.



Il festival a cielo aperto della Terra dei Motori emiliano-romagnola si terrà in concomitanza con Autopromotec a BolognaFiere, la Biennale Internazionale delle attrezzature e del postvendita automobilistico, riferimento per tutto il comparto.