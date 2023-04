Notizie Peugeot: le novità del Salone di Shanghai

24/04/2023 di Grazia Dragone 408X e Inception Concept in vetrina nello stand dedicato La kermesse di Shanghai, Salone Internazionale dedicato alle novità del mercato rappresenta l’occasione per il brand Peugeot di mostrare due interessanti modelli, che guardano al futuro della mobilità, secondo la visione e l’interpretazione del marchio transalpino.



Dal 18 al 27 aprile è possibile guardare a distanza ravvicinata la Peugeot 408x e la Peugeot Inception Concept, uno studio che anticipa il futuro.



Vettura d’impostazione globale, la nuova 408X esprime tutta creatività dei designer e degli ingegneri, che propongono uno stile evocativo del mondo delle fastback.

La propulsione si affida a motorizzazioni ibride plug-in da 180 CV o 225 CV, in aggiunta al motore a benzina PureTech da 130 CV, gli stessi proposti in Europa. Inoltre, il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione, esalta le sensazioni alla guida.



Per quanto riguarda, invece il modello Inception Concept, già svelato in veste di anteprima mondiale durante il CES di Las Vegas dello scorso gennaio e poi presentato in Europa, questo concept offre un nuovo linguaggio formale, aprendo di fatto una nuova era.



Queste le parole di Linda Jackson, CEO del brand Peugeot: “Sia Peugeot 408x che Peugeot Inception Concept dimostrano la capacità di innovazione della Casa del Leone e illustrano brillantemente i tre valori del marchio: Allure, Emotion, Excellence. Con il loro aspetto spettacolare, questi due veicoli faranno scoprire Peugeot ai clienti cinesi in un modo nuovo e particolarmente attraente”.

News Correlate » Salone Shanghai 2023: una concept per Nissan

Il brand nipponico presenta soluzioni per la mobilità green » Salone di Pechino: l´offensiva di Peugeot

Il brand transalpino presenta in anteprima la nuova Peugeot 508L » Icona Design: il futuro in una Concept

Il Salone dell´Auto di Shanghai rivela tre proposte per la mobilità » Volkswagen a Shanghai: concept in arrivo

La vettura è destinata al mercato cinese, a partire dal 2021 [ Altre news correlate » ]