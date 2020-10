Salone di Pechino: l´offensiva di Peugeot

L’evento di Pechino, in corso dal 26 settembre al 5 ottobre, rappresenta la vetrina su cui Peugeot punta per la presentazione della sua gamma, tesa al rinnovamento e a proposte in grado di rispondere in modo ottimale alle continue trasformazioni del mercato.



Il Beijing International Automotive Exhibition 2020 accoglie in anteprima la 508L 2021 insieme alla versione Performance 400 THP e ai modelli elettrificati, come il suv e-2008, il 4008 PHEV 4WD (ibrido plug-in) e il 508L PHEV (ibrido plug-in).

Queste proposte rientrano nelle strategie del brand sul mercato cinese, cogliendo l’occasione di questa kermesse per celebrare il suo 210° anniversario attraverso lo slogan 2.1.0 Let's Go!



In dettaglio, la nuova Peugeot 508L 2021 conserva il design della 508L, il suo i-Cockpit e le sue qualità di guida, aggiungendo il sistema di filtraggio dell'aria PM2.5 nell'abitacolo.

La versione Performance 400 THP rappresenta il top di gamma della Peugeot 508L 2021. La cornice nera lucida della caladra, i cerchi bicolore da 18 pollici, il tetto e gli specchietti verniciati di nero ne enfatizzano attitudine dinamica e appeal estetico.



A bordo si notano i sedili in pelle rossa ed il rivestimento del tetto in tessuto nero. La gamma prevede cinque allestimenti e tre motorizzazioni, tutte abbinate ad un cambio automatico: 360 THP (benzina da 167 CV con cambio automatico a 6 rapporti), 400 THP (benzina da 211 CV con cambio automatico a 8 rapporti) e PHEV, ibrido plug-in che sarà lanciato alla fine del 2020.



Peugeot espone a Pechino tutti modelli a trazione elettrica. Dal 2020, tutte le vetture lanciate e prodotte in Cina si basano su piattaforme multienergia, lasciando libertà di scelta ai clienti tra motori elettrificati o a combustione interna.