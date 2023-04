Salone Shanghai 2023: una concept per Nissan

Prime anticipazioni sul prossimo Salone di Shanghai, in programma dal 18 al 27 aprile presso il National Exhibition and Convention Center.

La kermesse, giunta alla 20esima edizione, propone soluzioni inedite ed innovative, per la mobilità, con vetture dall’impostazione avveniristica e dallo stile originale.



Tra queste si pone in evidenza la premiere di Nissan, che con la concept Max-Out, punta ad offrire un’alternativa di carattere, ma soprattutto sostenibile per il mercato cinese.

br>Max-Out, concept cabrio 100% elettrico, è stata già svelata nel novembre 2021, durante la presentazione di Nissan Ambition 2030, la visione a lungo termine del brand, per migliorare la mobilità e contribuire a creare un mondo più green.



Ispirato alla sinergia tra uomo e macchina, Nissan Max-Out trasmette libertà assoluta e offre un’esperienza di guida piena e coinvolgente.

Max-Out accompagnerà un nuovo veicolo EV progettato e realizzato in Cina e la gamma di veicoli destinati al mercato cinese, equipaggiati con unità elettriche ed e-POWER.