Notizie Nissan Townstar: la soluzione green per la mobilità

26/04/2023 di Grazia Dragone Il veicolo elettrico ora è anche nella versione Combi Versatile e sostenibile, Nissan Townstar è la proposta full electric disponibile ora anche nella versione Combi adatto al trasporto di passeggeri e anche alle esigenze familiari.



Townstar EV Combi adotta un motore elettrico da 90 kW (122 CV) di potenza e 245 Nm di coppia. Il veicolo assicura un’autonomia pari a 285 km grazie alla batteria da 45 kWh ricaricata in corrente alternata (11kW e 22kW) o in corrente continua (80kW).



Queste le parole di Nicolas Tschann, Light Commercial Vehicle (LCV) Director di Nissan Europe: “Townstar EV Combi è pensato per essere un mezzo versatile, in grado di adattarsi alle molteplici esigenze delle famiglie. La gamma Nissan EV si arricchisce di un modello che privilegia funzionalità e praticità senza compromessi in termini di stile e comfort“.



Dal punto di vista stilistico, il modello richiama il design di altri veicoli EV della gamma. L’impostazione frontale richiama quella di Ariya e presenta il motivo. Gli interni sono confortevoli grazie a soluzioni ergonomiche.

Tra le dotazioni sono disponibili l’Apple CarPlay / Android Auto, la ricarica wireless per smartphone e funzioni avanzate di connettività. Ed ancora: il climatizzatore bi-zona opzionale, il parabrezza riscaldato, il volante e i sedili anteriori riscaldati.



Nissan Townstar EV offre cinque posti e un ampio bagagliaio da 850 litri, che può arrivare fino a 2.500 litri abbattendo lo schienale dei sedili posteriori. I vani portaoggetti presenti, sia nella parte anteriore che posteriore, aggiungono ulteriori 49 litri.



Il nuovo Townstar EV è coperto da garanzia paneuropea pari a 5 anni o 160.000 km, alla quale si aggiunge la garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria.

