Dakar 2026 pricipali protagonisti e tutti i numeri del Rally Raid

[ Yanbu, Arabia Saudita ] - La 48ª edizione della Dakar parte da un Sea Camp sulle rive del Mar Rosso, vicino a Yanbu, su un vasto percorso ad anello che si chiuderà il 17 gennaio sempre a Yanbu. I concorrenti scopriranno la costa del Golfo Persico dopo un'avventura di quattro giorni nel bivacco iniziale sulle coste del Mar Rosso, inclusa la prima tappa della gara. Il tracciato del 2026 raggiunge i massimi livelli mai toccati dal Rally in Arabia Saudita, eguagliando quasi il record di chilometri in prove speciali. Con un percorso complessivo di circa 8.000 km, di cui 4.840 in speciali distribuiti in un prologo e 13 tappe, si tratta di una vera prova di resistenza estrema per driver e navigatori, in cui i veri rivali sono le insidie delle dune sabbiose.



La Dakar saluta i primi giorni del 2026 a modo suo, con un breve Prologo di 98 km totali, di cui soli 23 cronometrati. Questo tratto tortuoso e sabbioso, che costeggia la costa del Mar Rosso gremita di spettatori, inizia a delineare i primi vincitori. In gara si schierano 812 concorrenti su 433 mezzi iscritti. Tra i 97 veicoli della categoria principale, 75 sono auto e 22 camion, con 211 concorrenti – tra cui 18 donne – in rappresentanza di 26 nazionalità. Il Prologo definisce le strategie per le griglie di partenza della gara vera e propria, che scatta con la prima tappa il 4 gennaio: un avvio col botto, che vincano i migliori!



Dakar Classic

Carlos Santaolalla ha segnato la storia recente della Dakar Classic con la sua Toyota HDJ 80, imponendosi come protagonista assoluto sulla sabbia saudita. Dopo l'esordio nel 2022 e il dominio condiviso con Rosa, culminato in numerose vittorie di tappa, lo spagnolo per il 2026 cambia categoria, lasciando aperta la lotta al vertice.La sua uscita riaccende le ambizioni dei Team italiani Tecnosport. Lorenzo Traglio (#701), erede del team fondato dal padre e secondo classificato nel 2024, e Paolo Bedeschi (#709), due volte terzo e al rientro con una nuova Toyota HDJ 80, puntano apertamente al successo.



Tra i rivali principali spiccano Juan Morera e la moglie/navigatore Lidia Ruba (#702), vincitori nel 2023 e tornati con una replica della Porsche 911 tipo 959 dopo il ritiro tecnico della scorsa edizione. Il team si rafforza con un camion di assistenza dedicato, per evitare errori passati.A sfidare il dominio Toyota ci sono i francesi Gublin–Sousa (#728) con la loro Land Rover, supportati da una struttura indipendente, e gli equipaggi Mitsubishi come Marco Leva e Alexia Giugni (#705), alla quarta partecipazione consecutiva.



Sempre più terreno per specialisti ma anche porta d'ingresso nel mondo Dakar, la Classic attira nuovi protagonisti: dai debuttanti fratelli Campos (#771) con una Renault R18 restaurata in proprio, ai veterani della Dakar storica. La sesta edizione si preannuncia tutt'altro che “classica”.



Categoria Cars

La categoria Auto si annuncia estremamente combattuta, con un parco partenti di altissimo livello. Costruttori ufficiali e team privati competitivi si sfideranno su un percorso che testerà affidabilità, strategia e velocità. Prototipi di ultima generazione si alterneranno a vetture collaudate, in una lotta che potrebbe restare aperta fino all'ultima tappa, confermando la Dakar come il banco di prova definitivo per uomini e macchine.Nella categoria Cars, con 75 vetture al via, la battaglia sarà serrata. Yazeed Al Rajhi dovrà difendere il titolo 2025 in un contesto tutt'altro che semplice. Toby Price e Kevin Benavides, pur esperti nelle moto, non minacciano subito la vittoria assoluta per la minore esperienza su quattro ruote (debuttanti lo scorso anno con un ritiro). Diverso il discorso per Seth Quintero, Nani Roma, Mattias Ekström e Mitch Guthrie.Tutti dovranno però confrontarsi con leggende dell'Off-Road: Carlos Sainz Senior, Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah puntano a riscattarsi dopo un 2025 privo di soddisfazioni.



Da tenere d'occhio le Toyota Hilux T1+, competitive su tutti i fronti e distribuite tra varie strutture. Spicca Henk Lategan, secondo nel 2025 e leader della scuola sudafricana, da cui emergono Saood Variawa e Guy Botterill. Stephane Peterhansel, invece, correrà nella nuova categoria Stock (la nuova categoria che vede protagoniste le auto strettamente derivate dalle auto di serie) con il Defender Dakar D7X-R, rimanendo così escluso dalla lotta per il Trofeo Tuareg.



Categoria Bikes

Anche tra le Moto regnerà l'equilibrio. I piloti di punta arrivano con preparazioni curate e l'obiettivo di imporsi in una delle categorie più dure e selettive, dove navigazione, resistenza fisica e gestione gara saranno decisive.Saranno come già detto, 433 i veicoli iscritti alla Dakar 2026, con 118 moto che partiranno da Yanbu. Tra i favoriti, Daniel Sanders (vincitore 2025, su KTM) difenderà il titolo contro il compagno Luciano Benavides e gli alfieri Honda Ricky Brabec, Adrien Van Beveren e Skyler Howes, pronti a riportare il Trofeo Tuareg in Giappone.Outsider da non sottovalutare: Lorenzo Santolino, Edgar Canet e Ross Branch, che nell'ultima edizione hanno tenuto il passo dei migliori.



Categorie: Challenger / SSV

Rebecca Busi torna alla Dakar nella categoria Challenger dopo il terzo posto nel Mondiale SSV 2024 e un anno di stop. La pilota bolognese affronta la quarta edizione con il “Dakar Legend” Sergio Lafuente (15 partecipazioni, al suo fianco dal 2023) nel team X-raid. Busi è così la quarta donna al volante nel team tedesco – con Lucie Baud, Maria Gameiro e Rosa Romero – e l'unica italiana.



Nella Challenger, 38 equipaggi guidati dai campioni 2025 Nicolás Cavigliasso e Valentina Pertegarini (vincitori anche del Rally W2RC). Nei 43 SSV, Brock Heger non sarà più una sorpresa dopo il debutto vincente e dovrà respingere Francisco “Chaleco” López.



Truck Race

Dominatore delle ultime due edizioni, Martin Macík mira a una storica tripletta, eguagliando Vladimir Chagin ed Eduard Nikolaev. Il ceco parte da Yanbu il 3 gennaio contro il talento Mitch van den Brink, che guida un camion MM Technology come il padre Martin.Tra i 45 camion della 48ª edizione, il Team De Rooy punta in alto: Ales Loprais, terzo nel 2025, affronta la ventesima Dakar con un solo obiettivo, la vittoria.



Tappe della Dakar 2026

Tutto pronto per il Rally Raid, di seguito tutte gli Stage in programma per la Dakar 2026:

Proluogo: YANBU > YANBU percorso di collegamento 75 km | speciale 23 – 3 Gennaio 2026



Tappa 1: SEA CAMP > SEA CAMP sempre a Yanbu percorso totale 518 km | speciale 305 km - 4 Gennaio 2026



Tappa 2: SEA CAMP > ALULA percorso totale 504 km | speciale 400 km - 5 Gennaio 2026



Tappa 3: Anello di ALULA percorso totale 666 km | speciale 422 km - 6 Gennaio 2026



Tappa 4: ALULA > ALULA (MARATHON) percorso totale 526 km | speciale 451 km- 7 Gennaio 2026



Tappa 5: ALULA (MARATHON) > HA'IL percorso totale 417 km | speciale 356 km- 8 Gennaio 2026



Tappa 6: HA'IL > RIYADH percorso totale 920 km | speciale 331 km- 9 Gennaio 2026



10 Gennaio 2026 giorno di riposo a RIYADH



Tappa 7: RIYADH > WADI AD DAWASIR percorso totale 876 km | speciale 462 km - 11 Gennaio 2026



Tappa 8: WADI AD DAWASIR > WADI AD DAWASIR percorso totale 717 km | speciale 481 km – 12 Gennaio 2026



Tappa 9: WADI AD DAWASIR > BISHA (MARATHON) percorso totale 540 km | speciale 418 km – 13 Gennaio 2026



Tappa 10: BISHA (MARATHON) > BISHA percorso totale 417 km | speciale 371 km – 14 Gennaio 2026



Tappa 11: BISHA > AL HENAKIYAH percorso totale 882 km | speciale 347 km – 15 Gennaio 2026



Tappa 12: AL HENAKIYAH > YANBU percorso totale 718 km | speciale 310 km – 16 Gennaio 2026



Tappa 13: YANBU > YANBU percorso totale 141 km | speciale 105 km – 17 Gennaio 2026.

