L’Aston Martin Vantage S, si trasforma nella safety car ufficiale di Formula 1

[ Zandvoort, Olanda ] - Aston Martin marca oramai riconosciuta a livello mondiale questa volta è in prima linea nel Motor Sport sotto la veste ufficiale di safety car in Formula 1, il suo debutto in Olanda sul circuito di Zandvoort, sostituendo a tutti gli effetti la precedente vettura, la Mercedes AMG. La nuova vettura nominata Aston Martin Vantage S, non manca di simboleggiare sempre eleganza ed innovazione, connubio principale per l’idea di progetto e di stile, da associare alla moltitudine di modelli ad alte prestazioni.



Tanti sono i clienti ed appassionati Aston Martin, che come spiega anche il Direttore Marketing Globale di Aston Martin, Alex Long con l’arrivo della Vantage S saranno proiettati nel riscoprirla, nell’assaporare realmente il modello cuore battente del marchio ed orgoglio globale. L’Aston Martin Vantage S racchiude tutto ciò concerne il mondo Formula 1, oltre l’intensità della guida può vantare di una estetica adatta ad una vettura capace di adattarsi alle piste, come annuncia lo stesso pilota ufficiale della safety car Bern Mayländer.



Mayländer dichiara quanto sia importante ed un bel passo in avanti l’esordio della Vantage S come safety car in Formula 1, e nell’intera famiglia Aston Martin, consentendo di ottenere in modo più efficace e sicuro l’intervento durante un gran premio. In termini di prestazioni la Vantage S vanta di un motore V8 Twin-Turbo da 4,0 litri interamente costruito a mano, 680 CV e 800 Nm di coppia.



Una vettura dalle velocità esemplari, da 0 a 100 km/h in solamente 3,4 secondi, ed una velocità massima di 325 km/h, capacità che la porta a pari livello fra le auto da corsa più veloci del mondo in termini di safety car. Novità sono anche le lamelle sul cofano montate centralmente per avere maggior estrazione di aria calda dal motore V8 con configurazione Hot-V e un aggiornamento aerodinamico, uno spoiler posteriore sul cofano che inoltre miri ad un equilibrio della deportanza sbilanciato sull’anteriore.



Elementi di supporto progettati per una più elevata stabilità e visibilità sono appunto sia lo spoiler che la barra luminosa FIA, i quali assieme all’intera estetica del modello hanno maggiormente entusiasmato lo stesso Mayländer nella guida della Aston Martin Vantage S, verniciata nello stesso Podium Green delle auto dell’Aston Martin Aramco Formula One Team, e perciò ancora di più destinata a divenire il fulcro aggiuntivo in Formula 1 assieme all'Aston Martin DBX707, ovvero la Medical Car ufficiale FIA.

