Audi A6 Allroad quattro 2019

06/06/2019

La quarta generazione di Audi A6 allroad quattro si avvale della trazione integrale permanente, delle sospensioni pneumatiche adattive e dell’assetto rialzabile, consentendo una guida ottimale in ogni condizione stradale. Il look dinamico si accompagna alla massima versatilità e comfort. La vettura si caratterizza per un aspetto offroad ancora più marcato rispetto alla serie precedente.



I mancorrenti al tetto, le modanature alle cornici dei finestrini, le protezioni sottoscocca sono in nero o in look alluminio. La gamma delle tinte include undici colori, tra i quali l’inedita verde gaviale. La nuova Audi A6 allroad quattro adotta motori TDI a 6 cilindri a V da 3 litri, proposti in tre step di potenza. Il propulsore in uso sulla versione A6 allroad quattro 45 TDI eroga 231 CV.



Sulla configurazione A6 allroad quattro 50 TDI troviamo il V6 3.0 TDI da 286 CV. Al top della gamma si colloca il 3.0 TDI da 349 CV. Le unità sono abbinabili al cambio tiptronic a otto rapporti. Audi A6 allroad quattro è disponibile a partire dal terzo trimestre del 2019.