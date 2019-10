15/10/2019

La Porsche Taycan 4S rappresenta la terza declinazione della berlina sportiva della gamma. Il modello è disponibile con due opzioni di batterie: la batteria Performance dalla potenza fino a 390 kW (530 CV) e la batteria Performance Plus con una potenza fino a 420 kW (571 CV). Dopo la Taycan Turbo S e la Taycan Turbo, la Taycan 4S si pone come entry level.



La vettura beneficia delle caratteristiche tipiche del resto della gamma come: accelerazione adrenalinica, forza di trazione tipica di una vettura sportiva ed potenza continua di trasmissione. Dotata di due unità sincrone a eccitazione permanente sull’asse anteriore e posteriore e di una trasmissione a due velocità installata sull’asse posteriore, l’architettura del sistema di trazione condivide con gli altri due modelli della gamma gli stessi elementi tecnici.



Stilisticamente, Porsche Taycan 4S esibisce linee pulite, nette, decise. Frontalmente, il profilo della vettura risulta largo e piatto, con parafanghi dalla sagoma pronunciata. La silhouette è caratterizzata da una linea del tetto sportiva che si inclina verso il basso sul posteriore. Un altro elemento caratteristico è rappresentato dalle sezioni laterali scolpite.



L’abitacolo filante, il montante C ridotto e le spalle pronunciate dei parafanghi creano un effetto che enfatizza sezione posteriore, igliettom da visita del brand. La dotazione di serie comprende rivestimenti interni parzialmente in pelle e i sedili anteriori comfort con regolazione elettrica a otto vie. La commercializzazione è programmata a partire da gennaio 2020.