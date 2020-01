Toyota Yaris 2020

21/01/2020

Agile, dinamica e versatile la nuova Yaris introduce la piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) sui modelli di dimensioni compatte e il nuovo sistema #ibrido di quarta generazione con un motore a 3 cilindri progettato proprio per la TNGA. Il design lascia intuire una vocazione al movimento, mentre la compattezza, diversamente dalle ultime tendenze del settore auto, la rendono la scelta privilegiata per il conetsto urbano.



Nel frontale si nota l’ampia griglia con il logo in posizione centrale. I nuovi gruppi ottici dotati di LED prevedono indicatori di direzione che si alternano con le luci di marcia diurna. Gli interni seguono il principio Less is More, creando per i sedili anteriori uno spazio confortevole, dotato di materiali premium come il rivestimento in feltro per le portiere e per la plancia materiale soft-touch.



La nuova Yaris può essere equipaggiata con diverse funzionalità high-tech, tra cui un sistema di ricarica wireless ottimizzato per gli smartphone di ultima generazione, volante riscaldato e una nuova illuminazione interna. La tecnologia ibrida di quarta generazione esordisce come propulsione principale della nuova Yaris.



Il sistema ibrido offre un motore Dynamic Force 1.5L benzina con 3 cilindri e ciclo Atkinson con fasatura variabile delle valvole. Il sistema adotta una trasmissione più piccola (9%) e più leggera con struttura a doppio asse e una nuova batteria agli ioni di litio che assicura maggiore potenza e accelerazione. La nuova Yaris sarà disponibile inoltre con motorizzazione 1.0L e 1.5L benzina a tre cilindri.