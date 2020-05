Ford Kuga 2020

05/05/2020

La nuova Ford Kuga offre per la prima volta tre declinazioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid. Il restyling ha linee filanti che conferiscono un aspetto dinamico. La vettura è disponibile nella declinazione Titanium, nella sportiva ST-Line e nell’esclusiva Vignale insieme ad una srie di propulsori ibridi efficienti.



La gamma comprende le versioni Kuga Plug-In Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid (Mild-Hybrid) e Kuga Hybrid, oltre al diesel Ford Ecoblue da 2.0 litri e da 1.5 litri, ai motori EcoBoost da 1.5 litri e una nuova trasmissione automatica intelligente a otto rapporti.



Le tecnologie Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane Centering aiutano i conducenti a gestire il traffico in situazioni di stop-start e in autostrada con maggiore sicurezza, mentre il Predictive Curve Light e il Sign-based Light illuminano la strada di notte. All’interno, spazio e miglior capacità del bagagliaio si ottengono facendo scorrere la seconda fila di sedili, in avanti o indietro fino a 150 mm.



La nuova Kuga è disponibile in 12 colori, tra cui il nuovo Diffused Silver metallizzato e il Sedona Orange. Il Blue Panther, una nuova sfumatura offerta esclusivamente sui modelli Vignale, si unisce alle vernici di alta qualità triple coat Lucid Red e Star White perlato.



Tra le dotazioni inedite è presente il modem integrato FordPass Connect, che permette di collegare fino a dieci dispositivi.