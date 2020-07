Porsche 911 Turbo 2020

21/07/2020

La Porsche 911 Turbo, offerta nelle versioni coupè e cabriolet, risulta ancora più prestazionale e anche personalizzabile. Grazie ai propulsori in dotazione da 580 CV, 40 CV in più rispetto alle versioni precedenti, entrambe le configurazioni scattano da fermo a 100 km/h in meno di tre secondi.



Sono disponibili per la prima volta i pacchetti Sport e Lightweight Design, il telaio sportivo e l’impianto di scarico sportivo, rendendo possibile configurare la vettura secondo le preferenze della clientela.



Il motore boxer sei cilindri da 3.745 cm3 della nuova generazione è dotato di turbocompressori a geometria variabile simmetrici con valvole di bypass controllate elettricamente. Sia il telaio che la carrozzeria sono più larghi.



L’asse anteriore ora sterza con ancora maggiore precisione grazie a una carreggiata anteriore più larga di 42 mm e ai nuovi pneumatici 255/35 su cerchi da 20 pollici. La trazione integrale attiva PTM trasferisce più potenza alle ruote anteriori, mentre la trazione sull’asse posteriore sterzante è esaltata da una carreggiata più larga di 10 mm e da pneumatici 315/30 montati su cerchi da 21 pollici.



Per la prima volta è disponibile su richiesta un impianto di scarico sportivo. Ultriore novità è l’offerta di due diversi telai. Il profilo appare più possente. La carrozzeria è stata allargata di 45 mm per lasciare spazio al nuovo telaio, mentre la tipica linea del cofano anteriore esalta il dinamismo dell’auto. I fari anteriori a LED con sistema PDLS Plus di regolazione del fascio di luce sono inclusi nell’equipaggiamento di serie. La vettura è commercializzata a partire da luglio 2020.