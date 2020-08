20/08/2020

Honda Civic Type R Sport Line conserva il tipico DNA sportivo e le dinamiche di guida di Civic Type R, pur adottando uno stile più urbano. Tra le inedite caratterizzazioni estetiche si nota lo spoiler posteriore ribassato, che le regala una silhouette più discreta.



Spicca anche una linea grigio argentata che corre lungo il bordo inferiore della vettura. Le dotazioni includono i nuovi cerchi in lega grigio scuro da 19 pollici abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sports 4S. Il catalogo delle tinte introduce l’inedito Racing Blue. Gli interni della nuova Civic Type R Sport Line offrono un'atmosfera raffinata.



I sedili sportivi neri con impunture rosse si accompagnano a un nuovo pomello del cambio a goccia e al volante in Alcantara. Le impunture rosse sono presenti ovunque, anche sui pannelli delle porte, per sottoloineare il carattere racing della gamma Type R di Honda.



La vettura è dotata di elevate caratteristiche di comfort e sicurezza, prevede il sistema di Infotainment da 7 pollici che include la radio DAB, Apple CarPlay e Android Auto.