17/09/2020

Concept avveniristica destinata al mondo dei videogiochi, nello specifico Gran Turismo di Playstation 4 di Sony, la Lamborghini V12 Vision Gran Turismo si avvale di un look estremo e senza compromessi, dalle linee taglienti, nette e ben definite.



Il design è ispirato a tutti i modelli della gamma e sono riconoscibili i classici stilemi come, ad esempio, la forma a Y dei gruppi ottici. Futuristico anche l’abitacolo, che presenta i comandi sul volante, mentre le informazioni sono proiettate davanti al pilota in modalità virtuale.



La concept presenta un’alimentazione ibrida composta da un motore aspirato V12 6.5 da 785 CV abbinata a una batteria elettrica da 34 CV, per una potenza complessiva pari a 819 CV.