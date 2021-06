Opel Grandland 2021

15/06/2021

Sportiva ed elegante, la nuiva Opel Grandland offre a bordo tecnologie innovative. Grazie al Pure Panel digitale, il nuovo modello offre un’esperienza di guida diversa grazie a dotazioni abitualmente presenti solo su veicoli di segmenti superiori.

In particolare troviamo i fari attivi IntelliLux LED Pixel con ben 168 elementi LED in totale.



Interessante anche il sistema Night Vision, che rileva pedoni e animali al buio fino a 100 metri di distanza, avvertendo il conducente. Il sistema semi-attivo Highway Integration Assist posiziona Opel Grandland al centro della propria corsia e mantiene la distanza rispetto al veicolo che precede.



Opel Grandland adotta l’inconfondibile Opel Vizor, il volto del marchio, che evidenzia l’anteriore e integra in un unico elemento la calandra, l’Opel Blitz e i fari IntelliLux LED Pixel. A bordo spiccano i sedili ergonomici attivi per guidatore e passeggero anteriore che aiutano a mantenere una postura corretta.



Connettività e intrattenimento sono garantiti da sistemi di infotainment compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. Opel Grandland include nella gamma delle propulsioni efficienti motori diesel e benzina, ma anche versioni elettriche plug-in hybrid.