Peugeot 308 SW 2022

23/07/2021

La nuova Peugeot 308 SW, attesa sul mercato per gli inizi del 2022, è disponibile anche in versione plug-in hybrid, con due diversi livelli di potenza. Proposta in cinque allestimenti, cinque motorizzazioni endotermiche e due ibride plug-in, la vettura presenta lo stile filante tipico di una wagon e la flessibilità espressa dallo spazio addizionale. La grande abitabilità è possibile grazie a una lunghezza di 4,64 metri e al passo di 2,73 metri.



Come per la versione 5 porte, la plancia della nuova 308 SW riprende l’evoluzione del Peugeot i-Cockpit, ora portato ad un nuovo livello in termini di ergonomia e tecnologia. La declinazione degli allestimenti segue l’impostazione delle versione 5 porte, articolandosi in: Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack.



Ogni allestimento può essere applicato alla propulsione preferita. Grande novità della nuova generazione di 308 è la possibilità di sceglierla anche con motorizzazione ibrida plug-in, ricaricabile. Due nuove motorizzazioni che abbinano un motore elettrico da 110 CV ad un motore termico a benzina da 150 o 180.



A seconda dei casi, le due versioni offrono una potenza complessiva di 180 o 225 CV. La gamma italiana prevede come versione di ingresso, cioè la motorizzazione benzina PureTech 110 in allestimento Active Pack 308.