02/09/2021

Land Rover Defender V8 Bond Edition è dedicata alla pellicola No Time To Die e celebra il 25esimo film dell’appassionante saga dedicata a James Bond.



Disponibile in versione 90 e 110 ed ispirata alle specifiche delle Defender che appaiono in No Time To Die, la stealth Defender V8 Bond Edition propone un Extended Black Pack, cerchi da 22 pollici Luna Gloss Black, pinze freni anteriori Xenon Blue e distintivo posteriore Defender 007.



Dettagli specifici e dedicati si ritrovano anche a bordo dove troviamo soglie illuminate 007 e una speciale animazione di avvio dell'infotainment Pivi Pro.



Disponibile in 300 esemplari, la Defender V8 Bond Edition presenta il logo SV Bespoke e l'incisione laser one of 300.



Basata sulla recente Defender V8, la Bond Edition adotta un motore 5.0 litri benzina Supercharged dalla potenza pari a 525 CV abbinata alla trasmissione automatica ad 8 rapporti.