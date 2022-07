19/07/2022

Hyundai IONIQ 6, definita Electrified Streamliner, rappresenta il nuovo modello della gamma completamente elettrica del brand. La vettura promette un'autonomia stimata in oltre 610 km e una capacità di ricarica multipla ultraveloce (400-V/800-V) grazie alla Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di #Hyundai Motor Group.



Lo stile è il più aerodinamico espresso da Hyundai fino ad oggi, cui si aggiungono numerose caratteristiche avanzate, come il Dual Color Ambient Lighting, l'illuminazione Speed Sync, l'EV Performance Tune-up e l'Electric Active Sound #design (e-ASD), per fornire un'incredibile esperienza di mobilità elettrica. L’auto sfrutta la piattaforma E-GMP per fornire un passo lungo, pari a 2.950 mm, con ruote da 20 o 18 pollici.



La lunghezza pari a 4.855 mm, la larghezza di 1.880 mm e l'altezza di 1.495 mm conferiscono un aspetto distintivo ed elegante. Gli interni sono stati sviluppati per essere un rifugio confortevole. L'illuminazione Dual Color Ambient Lighting consente al conducente di modificare la percezione dell'abitacolo scegliendo tra uno spettro di 64 colori e 6 temi preselezionati.



Hyundai IONIQ 6 è disponibile con una gamma di motori e pacchi batteria in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente. La batteria a lunga autonomia da 77,4 kWh può essere abbinata a due layout di motori elettrici, a trazione posteriore (RWD) con un singolo motore o integrale (AWD) con due motori. La configurazione top di gamma AWD a doppio motore produce una potenza combinata di 239 kW e 605 Nm di coppia.