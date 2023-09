Hyundai Santa Fe 2024

29/09/2023

La quinta generazione di Hyundai Fanta Fe, in vendita in Corea da agosto 2023; in Europa e USA nella prima metà del 2024, aggiunge nuovi elementi di stile, attingendo al mondo dei suv, per aggiornare la propria immagine.



Tra le dotazioni, spicca l’ampio portellone posteriore, studiato per essere ancora più funzionale. Le linee efficienti e squadrate e il passo lungo trasmettono solidità, robustezza ed affidabilità, con un’attitudine che lo rendono adatto in ogni condizione, da quella urbana ad uno scenario più naturale.



Il frontale si presenta con il cofano alto e le luci che disegnano il profilo di una H. Nuova Santa Fe sarà disponibile in 10 colorazioni: Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic, Ocado green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte e Pebble Blue Pearl.



Gli interni, completamente rivoluzionati, si abbinano al tono e all'atmosfera degli esterni. Il tema ad H è applicato al cruscotto e alle bocchette dell'aria per aumentare il senso di ampiezza. Numerosi i dettagli high-tech, come il vassoio per la sterilizzazione UV-C e il doppio sistema di ricarica wireless per gli smartphone.



Il Panoramic Curved Display di Santa Fe comprende il cluster digitale e il sistema di infotainment, entrambi con display da 12,3 pollici, per migliorare la visibilità del conducente su tutte le informazioni.

Grazie al passo più lungo, la nuova Santa Fe offre uno spazio interno ai vertici della categoria. Con i sedili della seconda e terza fila ripiegati, quando il portellone posteriore è aperto, lo spazio è molto ampio.



Nell'abitacolo sono stati utilizzati materiali eco-friendly sia per le superfici morbide come il rivestimento del tetto, i tappetini e gli schienali dei sedili, sia per componenti come il cruscotto, i rivestimenti delle portiere e i sedili. La vettura è equipaggiata con numerosi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che permettono di ridurre l'affaticamento del conducente e di offrire un'esperienza all’insegna del comfort.



In Europa, Santa Fe sarà dotata di due motorizzazioni ibride, una full-hybrid e una plug-in hybrid, entrambe abbinate a un motore 1.6 turbo benzina (Gamma III 1.6T GDI) e a un cambio automatico a sei rapporti.