25/03/2024

Audi A3 allstreet è un crossover urbano proposto negli allestimenti Business, Business Advanced e Identity Contrast.

Il design del frontale punta sul single frame ottagonale nero opaco, corredato della griglia a nido d’ape dallo sviluppo verticale, un elemento che lo avvicina ai modelli della gamma Audi Q.

L'assetto è rialzato di 30 mm rispetto ad Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan.



L’equipaggiamento di serie include i cerchi in lega da 17 pollici e a richiesta misure da 18 e 19 pollici. Conferiscono più carattere elementi estetici in carbonio come lo spoiler posteriore e le calotte dei retrovisori laterali.



Per la prima volta, i proiettori a LED, di serie dal secondo livello di allestimento di Audi A3 allstreet, e a LED Audi Matrix consentono mediante l’MMI di scegliere sino a quattro firme luminose.



La versatilità di Audi A3 allstreet è sottolineata dalle barre al tetto di serie e, tra le dotazioni a richiesta, dal portellone elettrico, dal gancio traino amovibile e dal Pacchetto portaoggetti e vano bagagli. Audi A3 allstreet mutua dai modelli Audi di classe superiore le tecnologie di assistenza.



Troviamo l’airbag anteriore centrale derivato dall’ammiraglia Audi A8, chiamata d’emergenza e assistenza Audi connect, l’assistenza al mantenimento della corsia con emergency assist e la frenata automatica d’emergenza basata sull’interazione tra radar e telecamere. Le medesime tecnologie di rilevamento supportano il collision avoid assist, di serie.

Il lancio commerciale è previsto a partire da maggio 2024.