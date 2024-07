Hyundai i30 2024

02/04/2024

Hyundai i30 rinnova design e dotazione tecnologica, sicurezza e connettività. Disponibile in Italia a partire dal secondo trimestre 2024 nelle versioni 5 porte e Wagon, la vettura propone il restyling anche per l’allestimento Business indirizzato al mondo flotte. Il design esterno della Nuova i30 si distingue per le linee decise ed eleganti.



Nella parte anteriore sono stati ridisegnati il motivo della griglia del radiatore, il paraurti e gli alloggiamenti dei fendinebbia, mentre nella parte posteriore troviamo nuovo paraurti con un inserto che ne amplifica larghezza e presenza su strada. I fanali anteriori e posteriori a LED di serie con luci di posizione a forma di V rendono il modello facilmente distinguibile, anche grazie ai cerchi in lega da 16 pollici dal design rinnovato.



Il rinnovamento continua anche a bordo dove alla plancia è stata applicata una vernice speciale che la rende più liscia e piacevole al tatto, mentre il tunnel centrale è nero lucido. Gli interni neri sono abbinati a quattro diversi rivestimenti dei sedili. La nuova Hyundai i30 nella configurazione 5-porte sarà disponibile anche nell’allestimento N Line, caratterizzato da dettagli sportivi, ispirati al motorsport.



La nuova Hyundai i30 MY 2024 è disponibile in 12 colori esterni, di cui sette inediti: Abyss Black Pearl, Ecotronic Grey Pearl, Ultimate Red Metallic, Jupiter Orange Metallic, Meta Blue Pearl, Cypress Green Pearl e Sailing Blue Pearl si aggiungono quindi ad Atlas White, Serenity White Pearl, Shimmering Silver Metallic, Shadow Grey ed Engine Red. Il catalogo include un numero maggiore di funzioni di sicurezza Hyundai Smart Sense.