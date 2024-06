BMW X3 2024

20/06/2024

La nuova BMW X3, vettura versatile e dinamica, offre un nuovo linguaggio di design per la quarta generazione del SAV. Materiali di alta qualità, una ricca dotazione di serie, una digitalizzazione avanzata e il nuovo BMW iDrive con QuickSelect basato sul BMW Operating System 9, sono tra le novità.



Miglioramenti anche in termini di efficienza e prestazioni dinamiche. La gamma di propulsori comprende motori a benzina e diesel efficienti, ma anche un sistema ibrido plug-in di ultima generazione. Il design punta su un aspetto possente con proporzioni distintive.



Spicca la grande griglia a doppio rene con una nuova struttura composta da barre disposte verticalmente e diagonalmente. Le minigonne laterali e la linea del tetto estesa in profondità nel retro sono le caratteristiche della silhouette. Il lunotto a filo è delimitato da un lungo spoiler sul tetto e dai deflettori laterali adiacenti.



Il sistema di trazione della BMW X3 30e xDrive ibrido plug-in è costituito da un motore a benzina a quattro cilindri da 2,0 litri abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a otto rapporti.

Il modello di punta, la nuova BMW X3 M50 xDrive, è dotato del potente M TwinPower Turbo da 3,0 litri, collegata alla tecnologia mild hybrid da 48V. La potenza pari a 293 kW/398 CV viene convogliata attraverso un cambio Steptronic Sport a otto rapporti e la trazione integrale intelligente BMW xDrive.