Porsche Panamera 2024

12/08/2024

La nuova Porsche Panamera esprime carattere e sportività. La berlina di lusso offre due varianti con finalità diverse: la Panamera GTS è più emozionale, mentre la Panamera Turbo S E-Hybrid è più potente, più veloce e più ricca di elementi premium. Entrambe adottano il motore V8 biturbo da 4,0 litri perfezionato, già in uso sulla Panamera Turbo E-Hybrid.



Questa unità soddisfa i requisiti della norma Euro 7 sulle emissioni ed è abbinata al cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a 8 rapporti, riprogettato per gestire la coppia motrice della Panamera Turbo S E-Hybrid.

La nuova Panamera Turbo S E-Hybrid, il modello più potente della gamma, assicura una potenza di 441 kW (600 CV), mentre la potenza del motore elettrico arriva a 140 kW (190 CV).



Non mancano particolarità sul fronte del design. L’equipaggiamento comprende l'impianto frenante in carboceramica Porsche (PCCB) con pinze dei freni gialle. La livrea è proposta nella tinta Turbonite. Per quanto riguarda la Panamera GTS, Gran Turismo Sport, è una vettura sportiva dal massimo piacere di guida.



I modelli Porsche GTS si riconoscono per il loro design sportivo. I loghi GTS neri sulle fiancate e sul posteriore, la sezione frontale, i proiettori e le luci posteriori a LED con tecnologia Matrix HD oscurati. Il pacchetto Sport di serie comprende elementi in Nero satinato opaco. Le consegne in Italia sono programmate a partire dall’autunno 2024.