03/10/2024

Peugeot completa la sua gamma di veicoli elettrici con una versione inedita del modello 408, dopo il lancio della versione ibrida plug-in nel 2022.



La nuova E-408 offre una silhouette fastback, efficienza a zero emissioni, un potente motore da 157 kW/210 CV e un'autonomia fino a 453 km. Per quanto riguarda la ricarica, il processo è semplificato grazie al pianificatore di viaggio integrato.



Lunga 4,69 m e larga 1,85 m, Peugeot E-408 utilizza la piattaforma multi-energia E-EMP2 (Efficient Modular Platform), che si distingue per la sua lunghezza del passo di 2,79 m. Queste dimensioni consentono di installare la batteria nel sottoscocca della vettura, sotto il pianale tra le ruote, preservando lo spazio nell'abitacolo e abbassando il baricentro esaltando così il dinamismo della vettura.



Il carattere felino è evidenziato dal trattamento delle superfici della carrozzeria. Cinque i colori disponibili: Bianco Okenite, Blu Ossessione, Grigio Selenio, Rosso Elisir e Nero Perla Nera.



La vettura è concepita come una fastback di alta gamma nel segmento C. All'interno, l'illuminazione ambientale a LED dietro lo schermo centrale diffonde una luce soffusa.



Particolarmente avvolgenti, i sedili anteriori, che hanno ottenuto il marchio AGR, assegnato da un'associazione tedesca esperta di ergonomia e salute della schiena.



Lo spazio posteriore risulta generoso, grazie al passo lungo di 2,79 m, che rende la nuova E-408 la Peugeot più spaziosa per i passeggeri seduti posteriormente. Particolarmente ampio anche il volume del bagagliaio con una capacità di carico di 471 dm3.

La vettura è disponibile in due allestimenti: Allure e GT.