Honda Prelude 2026

30/12/2024

Honda Prelude in versione ibrida andrà ad arricchire la gamma dalla prima metà del 2026.



Il punto di forza è rappresentato dalla tecnologia Honda S+ Shift, che esalta il piacere di guida della vettura attraverso una simulazione dei suoni e delle sensazioni dei rapidi cambi di marcia automatici.



Modello iconico e dalla lunga vita, sin dal debutto, la coupè sportiva Prelude è sempre stata un riferimento in fatto di innovazione e l’ultima e sesta generazione ribadisce questo concetto.



La gamma di Honda è completamente elettrificata e include modelli come: Jazz, Civic, HR-V, ZR-V e CR-V offerte con propulsori e:HEV di serie, tutti in grado di coniugare efficienza e versatilità d’uso.