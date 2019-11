Notizie Futuro dell´elettronica per le auto e mercato delle Memorie Flash

01/11/2019 di Domenico Scalera Le vendite di sistemi elettronici per il settore automotive un incremento 6,3% a fine 2019

settore automotive. Dal Report di Technavio sul mercato mondiale delle NAND Memory Flash mette in evidenza la crescita nel periodo che va dal 2016 al 2020 sarà caratterizzato da un tasso di crescita su base annua superiore all’8 percento. Questa analisi di mercato, che individua i principali trend e i produttori di questo settore, indica che a livello geografico il mercato delle Memorie NAND Flash è localizzato principalmente nell’area Asiatica, che nel 2015 ha raggiunto una quota di mercato totale del 70%, grazie anche all’elevata presenza di produttori di elettronica di consumo.



Nei veicoli di nuova generazione ogni anno vengono introdotti nuovi sistemi elettronici che offrire un’esperienza in Auto Smart, ottimizzata e più confortevole sempre a garantire migliori prestazioni, così come tecnologie in grado di rilevare, avvisare e applicare misure correttive per migliorare la sicurezza per i guidatori, i passeggeri e anche dei pedoni.



Le vendite di sistemi elettronici per il settore automotive sono aumentate del 7% nel 2018 e si prevede un incremento 6,3% a fine 2019, questo non fa altro che conferma, che il settore delle auto rappresenta la categoria che ha registrato la miglior crescita nelle applicazioni finali dei semiconduttori sia Embedded e sia di Storage.Dal Report di IC Insights, le vendite di sistemi elettronici legati al settore automotive ha raggiunto i 152 miliardi di dollari nel 2018, e si prevede che saliranno a 162 miliardi di dollari nel 2019 con una crescita annuale composta del 6,4% dal 2017 al 2021, sempre superiore a tutte le altre principali categorie di apparati elettronici.



Il segmento automobilistico ha rappresentare il 9,4% del mercato totale dei sistemi elettronici a livello globale nel 2018, emerso sempre dall’analisi di mercato di IC Insights. Può sembrare una percentuale piuttosto ridotta della quota di mercato totale del sistema elettronico nel 2018 ma in realtà è quella che cresce maggiormente seguita dalla categoria governativa / militare, pertanto il futuro del settore automobilistico dovrebbe essere il segmento con la crescita più rapida fino al 2021.



Dal punto di vista tecnologico sostengono la crescita soprattutto la forte spinta verso i veicoli elettrici (il recente accordo tra il Gruppo FCA e Gruppo PSA ne è una prova), la guida autonoma, i sistemi di ultima generazione anti collisione ADAS dotati di molteplici sensori inclusi i radar, la comunicazioni tra vetture denominata veicolo-veicolo (V2V), praticità e caratteristiche ambientali, sistemi per la sicurezza a bordo. Nonostante alcuni incidenti che hanno coinvolgono i veicoli a guida autonoma avvenuti quest’anno, causati per lo più da errori tecnologici.



Per quanto riguarda il mercato della memoria Flash NAND, il grafico fornito da DRAMeXchange mette in evidenza i maggiori brand operanti:



Questa statistica mostra la quota di mercato detenuta dai principali produttori di Memorie Flash NAND in tutto il mondo dal primo trimestre del 2010 dove Toshiba e Samsung coprono il 75%, mentre nel trimestre più recente fino al secondo trimestre del 2019, si nota che Samsung detiene una quota di mercato del 34,9%. All'interno di questo mercato, Toshiba e SanDisk, ora di proprietà di Western Digital, sono i maggiori concorrenti di Samsung. L’americana Micron con sede in Italia ad Avezzano (AQ) e la coreana SK Hynix che ha un’unica sede europea alle porte di Milano, sono entrambe all’avanguardia in questo settore. Discorso a parte per Intel che le utilizza per lo più nelle sue applicazioni, ma di fatto nella tecnologia NAND Flash è 3 anni indietro rispetto alla concorrenza.



Di seguito riportiamo alcuni grafici sull’andamento del mercato delle NAND Flash presentati dall’analista Jim Handy della Objective Analysis al Flash Memory Summit 2018 dal titolo “Flash Market Update, 2018”.



Per i vari brand, viene riportato l’andamento del prezzo di mercato per Gb delle NAND Flash dal terzo trimestre 2017 fino al secondo trimestre 2018.



In questo secondo grafico riportiamo l’andamento dei prezzi espressi in dollari dal 1991 al 2015 dove si evince un prezzo per Gb in forte calo delle Memorie NAND Flash destinato a scendere nei successivi mesi fino a toccare il minimo storico nel 2019 di 0,07 - 0,08 dollari per Gb. In accordo con l'analisi fatta da Jim Handy al Flash Memory Summit 2018, si è già arrivati ad un prezzo per Gb davvero molto basso, il tutto a causa di un momento di sovrapproduzione senza precedenti che probabilmente porterà i produttori ad abbassare i prezzi fino ad una quota mai vista prima. Un calo prezzi che sarà accelerato anche dall'introduzione della tecnologia QLC, con 4 livelli per cella ovvero 16 distribuzioni per la memorizzazione dei dati, che aumenterà la densità a discapito però dell’affidabilità. Tutto ciò dovrebbe far calare ulteriormente il prezzo per Gb delle memorie che arriveranno prossimamente sul mercato. 