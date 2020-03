Concorso Villa D´Este: 2020 ultimi aggiornamenti

In seguito alla rapida e crescente diffusione del coronavirus, per ragioni dettate dalla situazione di emergenza attuale, molti eventi sono stati rinviati o cancellati. Anche il Concorso D’Eleganza Villa D’Este rientra nella lista delle kermesse che non si svolgeranno nelle date programmate.



Il Team Organizzativo ha deciso di non dare il via all’evento, previsto dal 22 al 24 maggio 2020, scegliendo come soluzione alternativa il periodo dal 16 al 18 ottobre 2020, opzione che sarà ufficialmente confermata nel mese di giugno.



Quindi per maggio di quest’anno, Cernobbio non sarà la scelta esclusiva per gli appassionati di auto storiche di tutto il mondo. L’evento prevedeva la suddivisione in otto classi speciali.

Interessanti le categorie: Hypercar degli Anni ’90, Roadster Prebelliche, Guardie e Ladri, auto veloci da entrambi i lati della legge e, infine, Dai Travolgenti Anni Sessanta ai Fantastici Anni Ottanta, che prevedevano la partecipazione di due decadi di gare di Endurance.



Sempre più importante anche il Concorso di Motociclette, che nel 2020 celebra il suo decimo anniversario. In tutto il mondo non esiste un’altra opportunità simile di vedere in un solo luogo delle rare due ruote di questo livello.



L’edizione 2020 prevedeva per le Motociclette d’Epoca la classificazione di sei categorie: Ruote Aggiuntive; Motori Boxer dei Primi Anni Venti; I Grandi Marchi Americani; Lo Stile degli Anni Cinquanta; I Lavori sulle Motociclette di Lino Tonti (1920 – 2002); Concept Bike.



Si spera in un appuntamento solo rinviato, auspicando un rapido superamento della situazione difficile sorta nelle ultime settimane.