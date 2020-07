Maserati Ghibli Hybrid: nasce una nuova era

Innovativa, ma soprattutto inaspettata, la nuova Maserati Ghibli Hybrid inaugura un nuovo orientamento del Tridente, che mette in primo piano efficienza e sostenibilità, parola quest’ultima declinata ormai in ogni aspetto della nostra vita.



Proposta nelle versioni GranLusso e GranSport, l’elegante berlina si presenta con una futuristica veste blu anodizzato che ne esalta profili e carattere. La nuova Maserati Ghibli Hybrid è uno dei progetti più ambiziosi del marchio, dando vita di fatto ad una nuova era.



Distintiva e perfettamente riconoscibile, la vettura presenta dettagli esterni realizzati nella tonalità blu, colore che ritroviamo anche a bordo, in particolare nelle cuciture sui sedili.

La nuova Ghibli Hybrid propone nuovi contenuti estetici, come la nuova griglia frontale con listelli ridisegnati per rappresentare il diapason, lo strumento che produce un suono puro e che evoca il simbolo del Tridente. Nel posteriore la fanaleria è stata completamente ridisegnata.



Il punto focale della berlina resta il Powertrain, con una scelta ibrida che non dimentica il DNA Sportivo e allo stesso tempo ottiene valori interessanti sul fronte di consumi ed emissioni.

Grazie alla tecnologia ibrida. La propulsione combina un motore a combustione (4 cilindri, turbo, 2.0 L di cilindrata) con un alternatore a 48 volt e un compressore elettrico aggiuntivo (e-Booster), supportati da una batteria collocata nella parte posteriore della vettura, per una migliore distribuzione dei pesi.



I 330 CV di potenza erogati rendono le performance in linea con le aspettative: 255 km/h la velocità massima e scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. Le novità non terminano qui, infatti debutta nel carnet delle dotazioni il nuovo programma Maserati Connect che permette una connessione costante con la vettura. Oltre all’aggiornamento dei software, il sistema effettua controlli sull’auto e monitora i servizi di Safety Security in condizioni di emergenza.



Il sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant è di ultima generazione ed è personalizzabile in funzione delle preferenze del guidatore.