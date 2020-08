Notizie Maserati: la gamma Trofeo è ancora più ricca

11/08/2020 di Grazia Dragone Eleganti e dinamiche, le vetture indossano il Tricolore

Si amplia con interessanti new entry la gamma Trofeo, che aggiunge al suv Levante Trofeo, introdotto nel 2018, i modelli Quattroporte e Ghibli, per offrire un ventaglio di scelta più ricco all’insegna dell’eleganza e della sportività.



La Trofeo collection pone l’accento sull’italianità della proposta scegliendo i colori della bandiera per la livrea: Quattroporte verde, Levante bianco e Ghibli rossa.



Ghibli e Quattroporte Trofeo si affidano al V8 Twin Turbo di 3,8 L da 580 CV prodotto presso lo stabilimento Ferrari di Maranello, seguendo le specifiche di Maserati. L’unità in dotazione sulle berline le rende le più veloci di sempre, in grado di toccare i 326 km/h di velocità massima.



L’equipaggiamento comprende il sistema di controllo integrato del veicolo (IVC), che assicura una dinamica di guida elevata, una maggior sicurezza attiva e prestazioni adrenaliniche.



E´, tuttavia, l’appeal estetico il grande punto di forza della gamma, ben riconoscibile per caratteristiche specifiche. Si notano la calandra con doppi listelli verticali in finitura Black Piano, dettagli di colore rosso sui profili inferiori delle prese d’aria laterali.

Nella coda è stata ridisegnata la fanaleria. Sulla Ghibli Trofeo anche il cofano motore è stato ridisegnato e prevede due prese d’aria che assicurano un miglior raffreddamento.



Ghibli e Quattroporte Trofeo vestono cerchi Orione in alluminio da 21 pollici. La caratterizzazione Trofeo si trova anche a bordo, qui sui poggiatesta spicca il logo con scritta Trofeo con effetto tridimensionale.



Raffinati i rivestimenti in pelle naturale Pieno Fiore. Il carnet di tecnologie a supporto della guida includono l’evoluzione del sistema ADAS. Ache l’infotainment è nuovo e presenta un processore più potente, una risoluzione dello schermo superiore e una memoria più capiente.

Il nuovo sistema, governabile da uno schermo ad alta risoluzione simile a un tablet, rende l’esperienza di guida ancora più piacevole e personalizzabile.

