Lamborghini: l´Essenza della velocità

Estrema e adrenalinica, la nuova Hypercar Lamborghini Essenza SCV12 è proposta in veste di Limted Edition. Disponibile in soli 40 esclusivi esemplari, la sportiva di Sant’Agata Bolognese è stata progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Lamborghini Centro Stile.



Le performance sono assicurate dal poderoso 12 cilindri aspirato, il motore più potente mai sviluppato dal marchio e abbinato a un’aerodinamica ispirata ai prototipi da competizione con soluzioni tecniche completamente nuove.

Nata per l’uso esclusivo in pista, la hypercar eroga ben 830 CV di potenza gestiti da un inedito cambio portante 6 rapporti X-trac, posto trasversalmente sul retrotreno e abbinato alla trazione posteriore.



Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili Lamborgini, ha dichiarato: “Essenza SCV12 è la massima espressione del motore V12 aspirato, simbolo del nostro Marchio dal 1963 ad oggi. Un progetto in cui abbiamo unito la ricerca della perfezione ingegneristica a un’aerodinamica raffinata, design futuristico e soluzioni innovative come la monoscocca in carbonio senza rollcage interno. Il risultato è una vettura coinvolgente e senza compromessi, nata per correre e per esaltare in pista le caratteristiche che hanno reso celebre Lamborghini nel mondo, offrendo emozioni uniche e speciali.”



La struttura della carrozzeria è formata da soli tre elementi. La livrea è disponibile nelle tonalità Verde Selvans, Grigio Linx, Nero Aldebaran Gloss e Arancio California.



Le linee appaiono fluide e allo stesso tempo nervose, scattanti, ispirate ai prototipi anni ’70. A bordo troviamo un perfetto compromesso tra leggerezza, funzionalità e stile. Il volante multifunzione con display è stato disegnato ispirandosi a quelli presenti sulle monoposto di F1.



Previsti per la selezionata clientela programmi di guida per pilotare la propria hypercar in tutti i più prestigiosi circuiti del mondo.