Lamborghini: arriva la prima HPEV

Un parterre composto da clienti e personalità, che appartengono sia al mondo dello spettacolo che dello sport, ha assistito al reveal della nuova sportiva di Sant’Agata Bolognese.



Si tratta della Lamborghini Revuelto, la prima HPEV (High Performance Electrified Vehicle), vettura ad elevate performance V12 ibrida plug-in, le cui caratteristiche sono state illustrate da Stephan Winkelmann, Chairman and CEO di Automobili Lamborghini.



“Con la presentazione della Revuelto si apre un nuovo capitolo della nostra prestigiosa storia”, afferma Winkelmann, che aggiunge: “Non è solo una pietra miliare ma anche un momento di orgoglio per tutti coloro che lavorano in Lamborghini. È inoltre un privilegio poter dare il benvenuto ai nostri clienti, ai media, ai concessionari e altri ospiti importanti che si sono uniti a noi per la première della Revuelto, qui nella nostra casa di Sant’Agata Bolognese”.



La Revuelto ridisegna in una prospettiva più contemporanea la tradizione delle supersportive V12 del brand, ma ha in più la caratteristica di essere il primo modello ibrido della gamma.



La potenza complessiva di questa intrigante proposta raggiunge i 1015 CV, ottenuti dall’interazione dell’unità 12 cilindri con tre motori elettrici alimentati da una batteria agli ioni di litio. Potenza e coppia sono gestite dal cambio trasversale doppia frizione ad 8 rapporti.

L’arrivo sulle strade è programmato a partire dall’ultimo trimestre del 2023.