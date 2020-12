Notizie Lamborghini SC20: la open-top di Squadra Corse

17/12/2020 di Grazia Dragone Fibra di carbonio e aerodinamica racing per la speciale one-off

Squadra Corse, Lamborghini SC20 è un modello unico realizzata secondo le indicazioni del cliente.

Estrema, sia nelle scelte di design che nelle performance, la sportiva di Sant’Agata Bolognese unisce soluzioni aerodinamiche derivate dalle vetture da corsa, insieme a linee e dettagli specifici ed esclusivi.



“Due anni dopo la SC18 Alston, la SC20 è stata una nuova, intrigante sfida. Le principali fonti di ispirazione sono state Diablo VT Roadster, Aventador J, Veneno Roadster e Concept S: il risultato è un sensazionale connubio tra creatività e attitudine racing”, sono le parole di Mitja Borkert, Head of design del Centro Stile Lamborghini.



La carrozzeria in fibra di carbonio è stata levigata a mano per convogliare i flussi d’aria in modo ottimale, assicurando una guida stabile anche ad alte velocità.

Lo splitter anteriore è incorniciato da due pinne, mentre le prese d’aria presenti sul cofano anteriore traggono ispirazione da quelle utilizzate per il modello Huracán GT3 Evo.

Le fiancate scolpite richiamano la versione



Spicca nell’abitacolo il carbonio a vista, impiegato per cupolino, parafiamma, pannelli porta, tunnel centrale e dettagli del volante. Anche i gusci dei sedili rivestiti in Alcantara e pelle sono in carbonio.



Per Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer Automobili Lamborghini: “La SC20 è un connubio tra sofisticata ingegneria, artigianalità made in Italy, sportività e design all’avanguardia. Nonché un nuovo esempio di applicazione del nostro #motore V12 e del carbonio a una vettura open-top radicale ma dal DNA inconfondibilmente Lamborghini”.



La propulsione si avvale dell’unità V12 aspirato da 770 CV a 8.500 giri e sviluppa una coppia di 720 Nm a 6.750 giri, da gestire attraverso il cambio ottimizzato a sette velocità ISR (Independent Shifting Rod).

