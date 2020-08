Notizie Mercedes GLA perché noleggiarla a lungo termine

30/07/2020 di Domenico Scalera Ecco alcuni suggerimenti utili per noleggiare a lungo termine

Mercedes GLA.



Mercedes GLA: un misto di prestazione e eleganza

La Mercedes GLA è un Crossover che strizza gli occhi ai SUV con qualche piccolo dettaglio estetico. Le prestazioni sono quelle di una berlina con la comodità di una vettura che offre spazio e comodità.La prima cosa che viene in mente quando parliamo di Mercedes GLA è il suo carattere dinamico, nonostante la stazza: il motore agile e veloce, le sospensioni dinamiche permettono una guida agile e veloce anche in contesti particolari come quello urbano dove un veicolo del genere non rappresenta la soluzione ideale.



Inoltre si viaggia estremamente comodi in quattro, il quinto passeggerò però potrebbe essere sacrificato durante il viaggio. Il bagagliaio offre una buona capienza e ti permette di gestire facilmente bagagli o dotazione per il mare.La dotazione di base offre moltissimi sistemi di sicurezza molto avanzati come il sistema anti-colpo di sonno. La dotazione ha anche ampie possibilità di personalizzazione.



Perché dovrei noleggiarla a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione sicuramente più flessibile e migliore rispetto all’acquisto. Prima di tutto perché c’è un risparmio effettivo nella gestione del veicolo: con il noleggio a lungo termine infatti sono presenti tutta una serie di servizi che ti aiutano a gestire il veicolo. Ad esempio assicurazione e bollo auto sono inclusi nella rata mensile, così come il cambio delle gomme e la manutenzione ordinaria e straordinaria.



Questi servizi rappresentano sicuramente un plus di questa formula contrattuale che ti permetterà di programmare a livello economico la spesa che effettui per il veicolo: quando acquisti una vettura infatti non puoi sapere quanto spenderai a fine mese (pensa ad esempio ad un guasto imprevisto), con il noleggio a lungo termine questo non succede: saprai sempre quanto spendi a fine mese per mantenere e gestire la tua vettura.



