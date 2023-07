Notizie Noleggio a Lungo Termine per privati

21/07/2023 di Domenico Scalera Come scegliere un servizio di Noleggio a Lungo Termine, con la flessibità di cambiare la vettura Noleggio a Lungo Termine si intende quella formula contrattuale che permette di utilizzare un veicolo per un determinato periodo di tempo, senza acquistarlo. Affinché si possa usufruire di questo servizio è necessario pagare un canone mensile fisso il cui importo dipende dai servizi scelti e dalle condizioni stabilite inizialmente. La durata di un contratto di questo genere dipende dai termini sottoscritti, ma usualmente varia da 12 a 72 mesi, con una percorrenza massima di 200 mila chilometri.



Servizi di noleggio a lungo termine: a chi rivolgersi

Affinché si possa usufruire del noleggio, è necessario presentare un reddito che possa consentire il pagamento del canone mensile fisso pattuito, in un determinato periodo di tempo. Oltre a tale condizione è indispensabile la patente di guida.



Quindi, tutti i privati che lavorano a tempo indeterminato, i pensionati e i liberi professionisti, possono beneficiare del vincoli eccessivi, infatti, il veicolo può essere guidato anche da familiari conviventi di chi ha sottoscritto il contratto.



I benefici del servizio a lungo termine

L'interesse crescente degli utenti verso il noleggio a lungo termine è dato principalmente dai vantaggi che ne possono trarre nelle loro attività giornaliere. In primis è da sottolineare il risparmio economico, che rispetto all'acquisto di una nuova vettura, è nettamente inferiore.



Si aggiunge a tale condizione anche la gestione del veicolo; la società che noleggia svincola l'utente dalla proprietà del mezzo e dal pagamento di tutte le spese per la circolazione su strada. Il conducente dovrà preoccuparsi solo di fare benzina, tutto il resto verrà gestito dalla società di noleggio sulla base dei vari servizi scelti e annotati sul contratto in fase di stipula.



La scelta di una soluzione a noleggio è data anche dai costi dell'assicurazione, che sono a carico della società di noleggio. Il consumatore non ha l'onere di pagare l'assicurazione, sia essa per la circolazione che per furto e incendio, ma anche in questo caso è sempre fondamentale seguire con attenzione quanto viene annotato nel contratto iniziale.



Da considerare anche i costi di manutenzione, che, nella gran parte dei casi, sono inclusi nel canone di noleggio. Dunque, nel caso in cui l'utente dovesse riscontrare problemi tecnici, potrebbe recarsi in officina e senza alcun costo riparare o manutenere il mezzo di trasporto. Nello specifico, nel momento in cui il veicolo viene riparato, se previsto dal contratto, la società di noleggio potrebbe consegnare un mezzo di trasporto temporaneo per consentire a chi ha stipulato il contratto di non avere alcun impatto sulle normali attività quotidiane.



Bisogna tener conto anche della versatilità di un servizio di questo genere, non è un caso che la crescita costante di una soluzione come questa è data dalla possibilità di cambiare mezzo quando si desidera.



Costi e depositi di un noleggio a lungo termine

Il prezzo di un abbonamento per il noleggio dipende da tante componenti, oltre che dal servizio scelto.



Usualmente le società di noleggio a lungo termine chiedono un deposito cauzionale oppure un anticipo, in modo da coprire i costi di gestione.



Una società può anche offrire promozioni e offerte ad personam a chi ha già un altro contratto di locazione veicoli, al fine di ridurre ulteriormente il costo mensile. Per quanto il prezzo di un servizio di questo genere possa sembrare alto, è opportuno sottolineare che sono comprese diverse spese accessorie, come l'assicurazione e la revisione periodica dell’auto.



Come scegliere un servizio di noleggio a lungo termine

La scelta di un servizio di noleggio a lungo termine dipende dalle proprie necessità quotidiane, ogni persona può avere esigenze differenti.



Quando si utilizza un noleggio a lungo termine è importante valutare la tipologia di contratto. Infatti, è opportuno leggere con attenzione le varie clausole, identificare le spese accessorie e tutti i servizi effettivamente attivi. Per esempio, definire inizialmente le tipologie di assicurazione, la manutenzione e la presenza o meno del servizio di auto sostitutiva, permette di eliminare qualsiasi incomprensione una volta preso possesso del mezzo di trasporto.



