Auto nuova, usata o noleggio a lungo termine? Consigli per la scelta

20/08/2021 di Domenico Scalera

La scelta dell’automobile è sempre un momento delicato, trattandosi molto più di quattro semplici ruote di trasporto. Al suo interno ci sono desideri, bisogni, aspettative, ma anche i sogni e la personalità di chi si mette al volante. Le proposte non mancano ed è possibile trovare anche online dove i vantaggi, come vedremo non sono pochi.



Oltre alla soluzione di acquistare il mezzo di proprietà oggi è presente un’opzione alternativa che sempre di più sta piacendo anche ai privati, oltre ad aziende e possessori di partita IVA: il noleggio a lungo termine, una pratica diversa da quella classica a cui siamo abituati quando siamo fuori per lavoro o in vacanza.



In questo articolo vedremo quali fattori considerare per trovare l’auto più adatta alle singole esigenze, dando un occhio a pro e contro delle tre tipologie di auto nuova, usata e noleggio a lungo termine.



Quali fattori considerare all’inizio

Le domande da porsi prima di decidere quale direzione di marcia intraprendere sono molteplici, vediamoli nel dettaglio:



» Quanti chilometri prevedo di fare l’anno? Pochi, medi, tanti; la scelta dell’auto sarà diversa.

» Per quali contesti dovrà essere funzionale la vettura? Sul mercato si possono trovare categorie diverse, dai fuoristrada alle citycar passando per berline e crossover. Ognuna ha delle caratteristiche differenti.

» Lo spazio interno: come lo voglio strutturato? Perché una cosa è avere bisogno di una vettura per la famiglia, più ampia, un’altra per una persona che magari preferisce una vettura sportiva ma non necessita di un bagagliaio particolarmente capiente.

» Elettrica, a benzina, hybrid o diesel? L’alimentazione comporta caratteristiche e costi diversi, non solo al momento dell’acquisto ma anche della manutenzione e dell’assicurazione, solitamente più elevati nel caso sia presente una componente elettrica.

»

» Quali optional e accessori desidero? La loro valutazione incide sul prezzo oltre che sulla struttura della vettura e, quindi, sulla scelta finale.



Nuovo vs Usato

Un’auto nuova presenta il vantaggio che è, come dice la stessa parola, nuova e quindi non è foriera di brutte sorprese. Una certezza insomma perché uno trova quanto scritto e proposto sulla carta.



Non solo. Un’auto nuova è a chilometraggio nullo, quindi capace di durare più a lungo nel tempo rispetto all’equivalente usato, è completamente integra all’interno e presenta la libertà di scelta totale rispetto a opzioni e accessori. Si può trovare anche nella tipologia km 0, vetture pronte a prezzi convenienti solitamente già multi accessoriate.



Allo stesso tempo un’auto nuova presenta costi decisamente importanti, più alti di quelli di una vettura usata. Un fattore non di poco conto se state pensando di risparmiare.



Un’auto usata viceversa a fronte di un prezzo più bassa propone una qualità più incerta, fattore a cui si può ovviare cercando vetture certificate con l’opzione “usato garantito” sia presso le concessionarie sia online (evitando quindi privati), e una maggiore svalutazione finale in caso di rivendita. Non solo, essendo già pronta non si può accessoriare come si preferisce.



Un’auto usata presenta infine costi incerti riguardo alla manutenzione, che più passa il tempo più è onerosa. Questi possibili elementi di criticità non devono spaventare perché sul mercato sono presenti davvero tante vetture usate di qualità.



L’alternativa: il noleggio a lungo termine

Il permette di risparmiare non poco. Si tratta di una formula che consente di noleggiare un’auto nuova per un periodo più ampio del classico noleggio che va da 12 a 40 mesi.



Una soluzione che piace a privati, aziende e possessori di partita IVA (i quali possono usufruire di vantaggi di detrazione fiscale specifici) perché a fronte del pagamento di un canone mensile sono incluse le spese di gestione, comprese quelle di assicurazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria. Alla scadenza del contratto è possibile decidere se acquistare l’auto a prezzi vantaggiosi oppure fare una scelta diversa e prendere a noleggio un altro modello.



