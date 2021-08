Notizie Noleggio a lungo termine: la soluzione personalizzata a portata di tutti

07/08/2021 di Domenico Scalera Ecco quali possono essere i vantaggi di noleggiare un auto a lungo termine

automobile è un’invenzione che ha cambiato la vita dell’uomo, le sue abitudini, la percezione dello spazio, ma anche del tempo. Quasi non ci facciamo caso ma non è passato poi tanto da quando è stata introdotta, se si considera per quanti secoli l’uomo si è trovato a doversi spostare affidandosi a mezzi differenti.



Quando si decide di acquistare una vettura la sua scelta è tutt'altro che facile. Perché bisogna tenere conto di quello che piace, i bisogni reali che il mezzo deve soddisfare e il budget che si ha a disposizione il quale non sempre coincide con gli altri fattori. Una soluzione alternativa all’acquisto capace di venire incontro alle diverse necessità coniugando qualità e prezzo è quella del noleggio a lungo termine ben diversa dalla formula a cui siamo abituati quando ci troviamo ad usufruire del noleggio in vacanza.



Il scegliere tra un’ampia gamma di vetture il modello che più risponde alla proprie esigenze e di averlo a disposizione per un arco di tempo compreso tra i 24 e i 60 mesi, secondo una formula “all inclusive”. Cosa significa? Semplicemente che nel pagamento tramite canone mensile sono comprese le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria nonché quelle assicurative. Una soluzione che porta a risparmiare senza dover rinunciare a niente.



Un’auto personalizzata

Il parco macchine del noleggio a lungo termine è davvero ampio e variegato. Questo grazie all’introduzione costante di vetture delle migliori case di produzione. Auto di ultima generazione e sotto costante monitoraggio per poter guidare non solo in totale regolarità dal punto di vista burocratico ma anche sapendo di avere un mezzo affidabile.



Il noleggio a lungo termine è anche una buona soluzione se volete sperimentare una vettura a cui non avevate mai pensato perché più costosa ma che da un po’ vi è entrata in testa. Ad esempio una macchina sportiva oppure una elettrica. Modelli per cui le spese di manutenzione sono solitamente piuttosto significative e che per questo vengono spesso scartati. Essendo tali costi compresi con il noleggio a lungo termine avere un’auto simile a disposizione risulta decisamente più facile.



Noleggio a lungo termine: quali sono i vantaggi?

Il noleggio a lungo termine è una soluzione vantaggiosa sotto molti punti di vista amata non solo da aziende e possessori di partita IVA, i quali possono usufruire di interessanti vantaggi di detrazione fiscale, ma anche dai privati. Vediamo i motivi:



● Eliminazione oneri e costi amministrativi.

● Semplificazione della gestione complessiva del veicolo.

● Minore esposizione finanziaria non essendo necessario pianificare il pagamento di una somma ingente tutta in una volta come per la procedura di acquisto.

● Prezzi competitivi delle auto.

● Risparmio in termini di tempo. L’unico tempo richiesto da questa soluzione è quello che serve per guidare l’auto.

● Eliminazione rischi operativi e finanziari legati alla gestione del veicolo come quelli della rivendita della vettura.

● Riduzione del numero di interlocutori con cui interfacciarsi alla sola azienda che fornisce il servizio.



