Notizie IAA Mobility 2021: le novità di Mercedes

30/07/2021 di Grazia Dragone In vetrina otto anteprime e la première di cinque modelli elettrici

Prime indiscrezioni sull’IAA Mobility di Monaco, kermesse in programma dal 7 al 12 settembre prossimi, dove il brand Mercedes-Benz coglierà l’occasione per presentare la futura gamma a trazione elettrica che abbraccerà diversi segmenti, dalle compatte alle berline di lusso ad alte prestazioni, senza dimenticare i veicoli multispazio (MPV).

Il marchio tedesco ambisce ad ottenere la posizione di leader della mobilità elettrica e lo dimostra presentando ben cinque modelli completamente elettrici.



Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e smart arrivano alla IAA Mobility con otto anteprime, di cui cinque sono modelli completamente elettrici, troveremo inoltre anche un ibrido ad alte prestazioni.

Con l’EQE, Mercedes-EQ coniuga sportività e comfort, proponendosi come un’auto in grado di combinare prestazioni dinamiche ed estrema maneggevolezza. Il design ad arco le conferisce linee fluide e filanti. La prima berlina di lusso elettrica a batteria di Mercedes-AMG rappresenta l’impegno del marchio nel creare un mix tra i modelli elettrici con il tipico DNA di AMG, che rende la guida ancora più emozionale.



Con il concept di Mercedes-Maybach il marchio tedesco reinventa in chiave moderna un simbolo del lusso automobilistico. I sette posti di EQB, l’unico SUV premium che vanta questa caratteristica, lo rendono un veicolo ideale per l’uso quotidiano.



Inoltre, Mercedes-AMG presenterà il primo ibrido ad alte prestazioni con il bagde tecnologico E PERFORMANCE. Infine, le ulteriori anteprime includono i modelli Classe S GUARD e la prima Classe C All-Terrain.

Oltre alla presentazione dei nuovi modelli della gamma, all’IAA Mobility 2021 di Monaco, Mercedes-Benz permetterà di sperimentare prodotti e servizi innovativi, digitali e sostenibili.

