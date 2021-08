F-PACE: due special per stupire

Riservate esclusivamente al mercato italiano, le Jaguar F-PACE Greenstone e la Jaguar F-PACE Greystone sono state sviluppate a partire dalla versione F-Pace R-Dynamic SE, proponendo modelli più ricchi e personalizzati secondo le diverse esigenze della clientela.



Le vetture sfoggiano linee eleganti due colorazioni classiche di Jaguar, cioè il verde scuro ed il grigio, riviste in chiave moderna e adattate allo stile attuale.

Prodotte entrambe in un numero limitato di esemplari, adottano il black pack, cerchi neri lucidi ed interni Ebony/Siena Tan. Le dotazioni ed il pacchetto di optional sono scelti in modo da enfatizzare le differenti personalità delle vetture.



In dettaglio, la variante Greenstone vanta una colorazione distintiva risultato della maestria del SVO, Special Vehicle Operations che si occupa di progettare e realizzare vetture personalizzate. Greystone è caratterizzata dal premium metallic Charente grey, una tinta dai riflessi eleganti, classici.

I cerchi in lega Gloss Black, il Black Exterior Pack, il tetto panoramico, gli interni in pelle goffrata Ebony/ Siena Tan e gli inserti in alluminio completano il carnet delle due limited edition.



La Jaguar F-Pace Greystone è disponibile in 100 esemplari nelle motorizzazioni D200 ed è in vendita al prezzo di listino pari a 72.900 euro, mentre la F-Pace Greenstone, D200, viene offerta al prezzo di 74.900 euro ed è disponibile in soli 25 esemplari.