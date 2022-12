Notizie Jaguar F-PACE electric hybrid: nuovo look e più autonomia

16/12/2022 di Grazia Dragone Più tecnologia e sostenibilità per il suv d´Oltremanica Una veste estetica più ricca di appeal, un corredo di dotazioni aggiornato, maggiore autonomia per la versione P400 plug-in electric hybrid, rendono la F-PACE la scelta ideale per la mobilità pienamente sostenibile.



In dettaglio, la P400e adotta un pacco batterie agli ioni di litio di maggiori dimensioni, composto da nove moduli anziché otto, che porta la capacità di accumulo a 19,2 kWh. L'autonomia in modalità elettrica passa da 53 a 65 km, con un incremento di oltre il 20%. Questo miglioramento si traduce con minori emissioni di CO2 e maggiore risparmio in termini di consumi.

La combinazione tra la potenza di 404 CV e la coppia di 640 Nm del propulsore consente uno scatto da fermo a 100 km/h in soli 5,3 secondi.



Queste le parole di Philip Koehn, Jaguar Managing Director: “Nel percorso progressivo di re immaginare Jaguar come un luxury brand totalmente elettrico entro il 2025, continuiamo a concentrare il nostro lavoro sui modelli esistenti, offrendo ai clienti dotazioni più ricche e desiderabili…Ora è il momento della F-PACE, un SUV che offre un impareggiabile equilibrio tra guidabilità, maneggevolezza, raffinatezza e lusso. Aumentando l’autonomia della P400e plug-in electric hybrid di oltre il 20%.”



Le versioni R-Dynamic S, SE e HSE di F-Pace offrono nel loro equipaggiamento i cerchi in lega da 19, 20 e 21 pollici, proposti con una finitura diamantata o nera, mentre la 400 SPORT prevede cerchi in lega forgiata da 22 pollici Style 1020 Gloss Silver con inserti a contrasto.



Il look della F-PACE è stato esaltato dal Black Pack, offerto di serie su tutte le versioni. La F-PACE Model Year 2024 prevede, inoltre, la finitura Gloss Black su molti dettagli della vettura. Un’altra modifica è evidente nel badge della griglia R-Dynamic, aggiornato con una combinazione cromatica nero e grigio.A bordo, l’ambiente accoglie con un mix di esclusività e funzionalità i passeggeri, che possono disporre di utili soluzioni tecnologiche. Tutti i modelli sono dotati del sistema d'infotainment Pivi Pro.



Il line-up delle motorizzazioni comprende il quattro cilindri benzina PHEV da 404 CV, il quattro cilindri benzina da 250 CV, i quattro cilindri diesel MHEV da 163 CV e 204 CV, il sei cilindri diesel MHEV da 300 CV, il sei cilindri a benzina MHEV da 400 CV e il V8 a benzina da 550 CV. Tutti i modelli F-PACE adottano una trazione integrale intelligente e un cambio automatico a otto velocità.

