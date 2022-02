Mercato auto: cercasi rilancio nel 2022

Il 2021 è stato un anno catastrofico per il mercato dell’auto. Ci sono infatti state meno di milione e mezzo di immatricolazioni, un numero molto lontano dalla soglia fisiologica necessaria per un regolare rinnovo del parco mezzi italiano composto da circa 40 milioni di autovetture.



La crisi del mercato si faceva sentire già da qualche anno ma la pandemia ha dato il definitivo colpo di grazia. Se nel 2020 c’era ancora qualche movimento relativo agli acquisti dei primi mesi dell’anno, il 2021 è stato totalmente condizionato dalla difficile situazione mondiale.



Tutti gli operatori concordano nella necessità di sostanziosi incentivi statali per un mercato che rischia di affondare per sempre ma, allo stesso tempo, le case automobilistiche stanno lanciando nuovi modelli. Eccone alcuni.



Fiat presenta le nuove 500X Hybrid e Fiat Tipo Hybrid e completa l’elettrificazione della gamma. Sono dotate di un motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240Nm, e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW, alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità.



Un modello assolutamente eccezionale è l'Alfa Romeo Tonale che segna per la Casa del Biscione il naturale ingresso nel mondo dell’elettrificazione. Due i livelli di elettrificazione, Hybrid e Plug-in Hybrid: su Alfa Romeo Tonale esordisce infatti il motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV, in esclusiva per Alfa Romeo. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette marce Alfa Romeo TCT con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm è capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

Disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV sempre accoppiata con l’ Alfa Romeo TCT a sette rapporti con motore elettrico “P2” 48 volt.

Il vertice delle prestazioni è garantito dall’esclusivo Plug-in Hybrid Q4 da 275 CV, che registra un’accelerazione 0-100 km/h in soli 6,2 secondi e un’autonomia, in puro elettrico, prevista fino 80 km nel ciclo cittadino (oltre 60 km nel ciclo combinato), Best in Class nel segmento. La trazione Q4, standard per la motorizzazione Plug in Hybrid, garantisce un livello di sicurezza e un piacere di guida senza pari.

Completa la gamma di motorizzazioni il nuovo diesel 1,6 litri da 130 CV e 320 Nm di coppia, in abbinamento al cambio automatico doppia frizione a 6 marce Alfa Romeo TCT e alla trazione anteriore.



Jeep debutta in Europa con la nuova Grand Cherokee 4XE. Un modello tra i più efficienti in termini di consumi, più tecnologicamente avanzato lussuoso di sempre. E’ il primo modello ibrido plug-in e sviluppa 380 CV di potenza combinata e 637 Nm di coppia e offre sino a 51 chilometri di autonomia elettrica in ambito urbano oltre a tre modalità di guida: Hybrid, Electric and E-Save. La quinta generazione di questo Suv presenta un’architettura totalmente rinnovata, un nuovo design degli interni e degli esterni, tecnologie all’avanguardia incluso il sistema Uconnect 5 con display digitale da 10” e livelli superiori di lusso e raffinatezza.



La nuova Audi A8, ibrida, è la quarta generazione dell'ammiraglia Premium della casa tedesca e beneficia di un sostanzioso restyling votato all’eleganza e alla sportività. In Italia, la nuova Audi A8 può contare su tre motorizzazioni V6 3.0 TDI, V8 4.0 TFSI, riservato alla variante high performance Audi S8, e la soluzione ibrida plug-in TFSI e.



La nuova Skoda Fabia Monte Carlo ha fatto il suo debutto lo scorso 15 febbraio. Dopo Scala e Kamiq è il terzo modello Monte Carlo con ulteriori cambiamenti del look. L’ultima arrivata della casa boema si colloca al top di gamma grazie agli allestimenti Ambition e Style.