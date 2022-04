Citroen Grand C4 Spacetourer: game over

Tempo di voltare pagina e di epilogo per la Citroen C4 Spacetourer, storica e innovativa monovolume del double chevron che cede ai nuovi diktat della mobilità e della modernità, più orientata verso altri segmenti.

L’offerta Citroen di vetture include ora modelli come il Suv C5 Aircross, recentemente rinnovato, che offre lo spazio e la modularità di una monovolume, oppure la nuova Citroen C5 X, dotata di grande comfort. Per rispondere alle esigenze di trasporto dai numeri più importanti sono disponibili nella gamma la Citroen e-Berlingo oppure la Citroen e-SpaceTourer.



Citroen ha sempre sviluppato vetture innovative, versatili e spaziose ideali per i lunghi spostamenti. Queste esigenze sono state soddisfatte dalle monovolume, un segmento in cui Citroën è stata protagonista in 30 anni di storia produttiva, come dimostrano i quasi 4,5 milioni di veicoli commercializzati.



Tutto iniziò nel 1994 con la Citroën Evasion, che offriva sette posti e si distingueva per le porte laterali scorrevoli. Rinnovata nel 1998, uscirà dalla gamma nel 2002 dopo oltre 120.000 vetture vendute. Sarà sostituita dalla Citroen C8, più grande, commercializzata fino a giugno 2014, con oltre 150.000 unità vendute.



Il segmento inizia il suo periodo fortunato nel 1998 con la presentazione della Xsara Picasso, prodotta dal 1999 al 2012. Questo modello ha fatto entrare il segmento in una nuova dimensione.

Le sue linee arrotondate, la sua eccezionale abitabilità e modularità sono state scelte rivoluzionarie.

Nel suo primo anno di commercializzazione, sono state vendute 180.000 unità. Grazie ad ulteriori sviluppi, questo modello di punta ha conquistato ampie fette di mercato con più di 1.760.000 vendite in tutto il mondo.



Nel 2006, la Citroen C4 Picasso fa il suo ingresso nella gamma con una versione lunga a 7 posti, seguita da una versione corta a 5 posti che arriva nel 2007, la cui produzione si fermerà nel 2020 sotto il nome di Citroen C4 SpaceTourer. Il 2007 è l’anno nel quale Citroen segna il picco delle vendite.



Nel 2009, Citroen C3 Picasso si affianca alla C4 Picasso per variare la proposta. La generazione attuale è stata lanciata nel 2013 e ha venduto 732.000 veicoli. Nonostante la crescente popolarità dei SUV, le vendite sono rimaste stabili tra il 2014 e il 2017, fino all'arrivo del suv C5 Aircross e la fine della produzione della versione compatta a 5 posti.