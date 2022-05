Citroen C5 X: stile e benessere

E’ in arrivo sulle strade la nuova proposta del double chevron C5 X, audace, tecnologica e innovativa, ma soprattutto orientata al benessere degli occupanti.

Ispirandosi alla concept CXperience, il brand transalpino rompe gli schemi della tradizione e offre una vettura che lega lo stile e il dinamismo di una berlina, il volume e la versatilità di una station wagon con la posizione di guida tipica di un suv.



Guidare la nuova Citroën C5 X Hybrid Plug-In regala una sensazione di leggerezza e fluidità grazie ai sedili Advanced Comfort e alle sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort, tutto questo promette un'esperienza di serenità, grazie alle tecnologie di assistenza alla guida, al servizio della sicurezza e del comfort.



L’ambiente interno è protetto e tutte le sollecitazioni esterne sono filtrate. La modalità di guida elettrica, fluida e silenziosa, l’assenza di vibrazioni a bordo, la facilità d'uso di interfacce e dei servizi dedicati, migliorano in modo ottimale il benessere a bordo.



Nell’equipaggiamento son incluse tecnologie all'avanguardia come l'Extended Head Up Display e dispositivi come l'Highway Driver Assist, o il nuovo sistema di infotainment con touchpad da 12 pollici HD, Natural Voice Recognition e un display personalizzabile tramite widget, come un tablet.



Per conoscere il comfort e il benessere a bordo di Nuova Citroën C5 X Hybrid Plug-In, sarà possibile avvalersi, durante il mese di maggio, della professionalità degli Expert Driver di Quattroruote, disponibili per approfondimenti e per assistere il cliente durante la prova su strada,